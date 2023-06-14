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Супермодель Тейлор Хилл вышла замуж за лучшего друга

14 июня 2023 09:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Тейлор Гилл вышла замуж за лучшего друга
Тейлор Хилл с мужем. Фото: instagram.com/taylor_hill/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Топ-модель Тейлор Хилл вышла замуж. Избранником красотки стал бизнесмен Дэниел Фрайер.

Фото с церемонии Тейлор Хилл запостила в своем Instagram.

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Свадьба мечты

Свадьба пары прошла в родном городе модели в штате Колорадо. Невеста призналась, что свадьба получилась именно такой, о которой она мечтала. Платье для Хилл создал бренд Etro.

"Я вышла замуж за мою родственную душу и лучшего друга", — поделилась Тейлор Хилл и поблагодарила всех, кто помог ей с подготовкой праздника.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue Weddings (@vogueweddings)

Супругов поздравили актриса Лили Коллинз, модели Сара Сампайо, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио и многие другие.

Модель Тейлор Хилл является самым молодым ангелом Victoria's Secret. Звезда присоединилась к марке нижнего белья в 19 лет. Также модель работала со многими брендами.

Тейлор илл и муж финансист Дэниел Фрайер впервые были замечены вместе в 2020 году в Лос-Анджелесе. Через год миллионер сделал модели предложение руки и сердца.

Напомним, бизнесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная Лилия обручились в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.

Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.

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