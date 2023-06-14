Супермодель Тейлор Гилл вышла замуж за лучшего друга

Супермодель Тейлор Хилл вышла замуж за лучшего друга
Топ-модель Тейлор Хилл вышла замуж. Избранником красотки стал бизнесмен Дэниел Фрайер.
Фото с церемонии Тейлор Хилл запостила в своем Instagram.
Свадьба мечты
Свадьба пары прошла в родном городе модели в штате Колорадо. Невеста призналась, что свадьба получилась именно такой, о которой она мечтала. Платье для Хилл создал бренд Etro.
"Я вышла замуж за мою родственную душу и лучшего друга", — поделилась Тейлор Хилл и поблагодарила всех, кто помог ей с подготовкой праздника.
Супругов поздравили актриса Лили Коллинз, модели Сара Сампайо, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио и многие другие.
Модель Тейлор Хилл является самым молодым ангелом Victoria's Secret. Звезда присоединилась к марке нижнего белья в 19 лет. Также модель работала со многими брендами.
Тейлор илл и муж финансист Дэниел Фрайер впервые были замечены вместе в 2020 году в Лос-Анджелесе. Через год миллионер сделал модели предложение руки и сердца.
Напомним, бизнесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная Лилия обручились в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.
Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.