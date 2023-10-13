Супермодель Жизель Бюндхен топлесс снялась для стильного бренда

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Жизель Бундхен снова продемонстрировала свою супермодельную фигуру, позируя топлесс в фотосессии. Звезда снялась в промо бренде стильной одежды.

Об этом пишет Daily Mail.

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43-летняя бразильская красавица стала лицом зимней коллекции 2023 для калифорнийского дома моды Frame. Бренд выпустил серию снимков модели, которая позирует в дизайнерской одежде.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Жизель примерила наряды из последней коллекции Frame, которая, как говорится, ознаменует новую эру для бренда, поскольку он вступает во второе десятилетие — концепция, которая также звучит верно для супермодели, которая сама начинает новую главу после развода со звездой NFL Томом Брейди.

На изображениях, снятых ведущим фэшн-фотографом Дэвидом Симсом, модель надела изображена в топах, леггинсах и куртках. На некоторых фото Жизель раздета.

Сооснователь Frame Эрик Торстенссон искал модель, которая была бы привлекательной и доступной.

"Это не просто новое десятилетие для Frame, это новая эра. Осень — это настоящее воплощение творческого видения, которое мы имели по отношению бренда, когда начинали, и для меня не может быть больше живой иконы в нашей кампании, чем Жизель. Она больше, чем модель. Она является предпринимателем, матерью и человеком, ориентированным на окружающую среду, которая воплощает здоровье и продуманность с невероятной трудовой этикой и непринужденным стилем. Для меня большая честь работать с ней и мечта для бренда", — сказал соучредитель марки.

Бюндхен отошла от своей карьеры модели, чтобы воспитывать двоих детей со звездой NFL Томом Брейди, но вернулась в роботу после их разрыва.

Первым проектом Жизель после ухода на пенсию была кампания для Louis Vuitton. С тех пор она позировала для первой обложки Vogue Italia и даже выпустила собственную кулинарную книгу.

Ранее Жизель Бюндхен отреагировала на роман ее экс-мужа с русской моделью.

Напоним, Жизель Бюндхен похвасталась роскошной фигурой в рекламе люксового бренда.