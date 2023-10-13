Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Жизель Бюндхен топлесс снялась для стильного бренда arrow

Супермодель Жизель Бюндхен топлесс снялась для стильного бренда

13 октября 2023 16:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Жизель Бюндхен топлесс снялась для стильного бренда
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жизель Бундхен снова продемонстрировала свою супермодельную фигуру, позируя топлесс в фотосессии. Звезда снялась в промо бренде стильной одежды.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Соблазнительная Жизель Бюндхен в стильной фотосессии.

43-летняя бразильская красавица стала лицом зимней коллекции 2023 для калифорнийского дома моды Frame. Бренд выпустил серию снимков модели, которая позирует в дизайнерской одежде.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Жизель примерила наряды из последней коллекции Frame, которая, как говорится, ознаменует новую эру для бренда, поскольку он вступает во второе десятилетие — концепция, которая также звучит верно для супермодели, которая сама начинает новую главу после развода со звездой NFL Томом Брейди.

На изображениях, снятых ведущим фэшн-фотографом Дэвидом Симсом, модель надела изображена в топах, леггинсах и куртках. На некоторых фото Жизель раздета.

Сооснователь Frame Эрик Торстенссон искал модель, которая была бы привлекательной и доступной.

"Это не просто новое десятилетие для Frame, это новая эра. Осень — это настоящее воплощение творческого видения, которое мы имели по отношению бренда, когда начинали, и для меня не может быть больше живой иконы в нашей кампании, чем Жизель. Она больше, чем модель. Она является предпринимателем, матерью и человеком, ориентированным на окружающую среду, которая воплощает здоровье и продуманность с невероятной трудовой этикой и непринужденным стилем. Для меня большая честь работать с ней и мечта для бренда", — сказал соучредитель марки.

Бюндхен отошла от своей карьеры модели, чтобы воспитывать двоих детей со звездой NFL Томом Брейди, но вернулась в роботу после их разрыва.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @frame

Первым проектом Жизель после ухода на пенсию была кампания для Louis Vuitton. С тех пор она позировала для первой обложки Vogue Italia и даже выпустила собственную кулинарную книгу.

Ранее Жизель Бюндхен отреагировала на роман ее экс-мужа с русской моделью.

Напоним, Жизель Бюндхен похвасталась роскошной фигурой в рекламе люксового бренда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз