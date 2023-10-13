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Супермодель Жизель Бюндхен топлес знялась для стильного бренду

13 жовтня 2023 16:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Жизель Бюндхен топлес знялась для стильного бренду
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жизель Бундхен знову продемонструвала свою супермодельну фігуру, позуючи топлес у фотосесії. Зірка знялась у промо бренду стильного одягу.

Про це пише Daily Mail.

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43-річна бразильська красуня стала обличчям зимової колекції 2023 року для каліфорнійського будинку моди Frame. Бренд випустив серію знімків моделі, яка позує в дизайнерському одязі.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME
Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Жизель приміряла вбрання з останньої колекції Frame, яка, як кажуть, ознаменує нову еру для бренду, оскільки він вступає в друге десятиліття — концепція, яка також звучить вірно для супермоделі, яка сама починає нову главу після свого розлучення з зіркою NFL Томом Брейді.

На зображеннях, знятих провідним фешн-фотографом Девідом Сімсом, модель зображена у коротких топах, легінсах та куртках. На деяких фото Жизель роздягнена.

Співзасновник Frame Ерік Торстенссон шукав модель, яка була б водночас привабливою та доступною:

"Це не просто нове десятиліття для Frame, це нова ера. Осінь — це справжнє втілення творчого бачення, яке ми мали щодо бренду, коли починали, і для мене не може бути більшої живої ікони в нашій кампанії, ніж Жизель. Вона більше, ніж модель. Вона є підприємцем, матір’ю та людиною, орієнтованою на навколишнє середовище, яка втілює здоров’я та продуманість із неймовірною трудовою етикою та невимушеним стилем. Для мене велика честь працювати з нею та здійснена мрія для бренду", — сказав співзасновник марки.

Бюндхен відійшла від своєї кар’єри моделі, щоб виховувати двох дітей із зіркою NFL Томом Брейді, але повернулася до свого роботи після їхнього розриву.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Першим проектом Жизель після виходу на пенсію була кампанія для Louis Vuitton. Відтоді вона позувала для першої обкладинки Vogue Italia і навіть випустила власну кулінарну книгу.

Раніше Жизель Бюндхен відреагувала на роман її ексчоловіка з російською моделлю.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен похизувалася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду.

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