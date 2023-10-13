Супермодель Жизель Бюндхен топлес знялась для стильного бренду

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Жизель Бундхен знову продемонструвала свою супермодельну фігуру, позуючи топлес у фотосесії. Зірка знялась у промо бренду стильного одягу.

Про це пише Daily Mail.

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43-річна бразильська красуня стала обличчям зимової колекції 2023 року для каліфорнійського будинку моди Frame. Бренд випустив серію знімків моделі, яка позує в дизайнерському одязі.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Модель Жизель Бюндхен. Фото: FRAME

Жизель приміряла вбрання з останньої колекції Frame, яка, як кажуть, ознаменує нову еру для бренду, оскільки він вступає в друге десятиліття — концепція, яка також звучить вірно для супермоделі, яка сама починає нову главу після свого розлучення з зіркою NFL Томом Брейді.

На зображеннях, знятих провідним фешн-фотографом Девідом Сімсом, модель зображена у коротких топах, легінсах та куртках. На деяких фото Жизель роздягнена.

Співзасновник Frame Ерік Торстенссон шукав модель, яка була б водночас привабливою та доступною:

"Це не просто нове десятиліття для Frame, це нова ера. Осінь — це справжнє втілення творчого бачення, яке ми мали щодо бренду, коли починали, і для мене не може бути більшої живої ікони в нашій кампанії, ніж Жизель. Вона більше, ніж модель. Вона є підприємцем, матір’ю та людиною, орієнтованою на навколишнє середовище, яка втілює здоров’я та продуманість із неймовірною трудовою етикою та невимушеним стилем. Для мене велика честь працювати з нею та здійснена мрія для бренду", — сказав співзасновник марки.

Бюндхен відійшла від своєї кар’єри моделі, щоб виховувати двох дітей із зіркою NFL Томом Брейді, але повернулася до свого роботи після їхнього розриву.

Першим проектом Жизель після виходу на пенсію була кампанія для Louis Vuitton. Відтоді вона позувала для першої обкладинки Vogue Italia і навіть випустила власну кулінарну книгу.

Раніше Жизель Бюндхен відреагувала на роман її ексчоловіка з російською моделлю.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен похизувалася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду.