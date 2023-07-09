Суперзвезду Голливуда Джона Хилла обвиняют в абьюзе: кто именно
Американский актер Джона Хилл оказался в эпицентре внимания западных таблоидов. Его бывшая девушка, серфингист Сара Брэди, с которой он встречался почти два года, откровенно рассказала о давлении на нее со стороны дважды номинанта на премию "Оскар".
Об этом сообщает издание People.
Кинозвезда-абьюзер
25-летняя девушка опубликовала скриншоты переписки с актером в мессенджере. Хилл запрещал ей выкладывать фотографии в купальнике, несмотря на то, что Сара профессионально занимается серфингом. Также Джона отрицательно относился к интересу Брэди к моделингу. 39-летний Хилл был уверен, что это разрушает их отношения.
"У меня тоже есть проблемы с ментальным здоровьем, но я не использую их, чтобы контролировать людей, как он это делал со мной. Близкие люди и врачи помогли мне вернуться к жизни без чувства вины, стыда и самоосуждения за такие мелочи, как серфинг в купальнике, а не в более консервативном гидрокостюме", — рассказала Сара.
Брэди уверяет, что речь идет только об эмоциональном абьюзе. Физическую силу против нее актер никогда не применял. Также девушка объяснила, почему рассказала об этом только сейчас (звездная пара разошлась в прошлом году). Сара отметила, что она решила высказаться, чтобы ей стало легче. Молчание о переживаемом негативно сказывалось на ее психическом здоровье, которое она продолжает лечить.
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