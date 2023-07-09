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Суперзвезду Голливуда Джона Хилла обвиняют в абьюзе: кто именно

9 июля 2023 16:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Суперзвезду Голливуда Джона Хилла обвиняют в абьюзе: кто именно
Американский актер Джона Хилл и его бывшая девушка. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер Джона Хилл оказался в эпицентре внимания западных таблоидов. Его бывшая девушка, серфингист Сара Брэди, с которой он встречался почти два года, откровенно рассказала о давлении на нее со стороны дважды номинанта на премию "Оскар".

Об этом сообщает издание People.

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25-летняя девушка опубликовала скриншоты переписки с актером в мессенджере. Хилл запрещал ей выкладывать фотографии в купальнике, несмотря на то, что Сара профессионально занимается серфингом. Также Джона отрицательно относился к интересу Брэди к моделингу. 39-летний Хилл был уверен, что это разрушает их отношения.

"У меня тоже есть проблемы с ментальным здоровьем, но я не использую их, чтобы контролировать людей, как он это делал со мной. Близкие люди и врачи помогли мне вернуться к жизни без чувства вины, стыда и самоосуждения за такие мелочи, как серфинг в купальнике, а не в более консервативном гидрокостюме", — рассказала Сара.

Джона Хилл и Сара Бреди. Фото: Google

Брэди уверяет, что речь идет только об эмоциональном абьюзе. Физическую силу против нее актер никогда не применял. Также девушка объяснила, почему рассказала об этом только сейчас (звездная пара разошлась в прошлом году). Сара отметила, что она решила высказаться, чтобы ей стало легче. Молчание о переживаемом негативно сказывалось на ее психическом здоровье, которое она продолжает лечить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Sarah Brady (@sarahhbrady)

Напомним, ранее мы писали, что обанкротившегося "актера-каннибала" Арми Хаммера обязали платить алименты. Также мы рассказывали, что на фоне скандального развода жена голливудского актера Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии.

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