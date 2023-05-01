Соседи Украины на конкурсе "Евровидение-2023": кто представляет Польшу

Польша на конкурсе "Евровидение". Фото: eurovisionworld.com

Уже 9 мая в английском Ливерпуле пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Из-за полномасштабной войны в Украине соседние страны приняли миллионы наших земляков. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего беженцев со статусом временной защиты приютила Польша — 1 млн 577 тыс. Не удивительно, что к представительнице этой дружественной страны у многих украинских поклонников конкурса "Евровидение" приковано особое внимание.

Новини.LIVE расскажет, кто будет выступать за Польшу на музыкальном празднике этого года.

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Представительница от Польши

26 февраля в Варшаве состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2023". В прямом эфире во время двухчасового шоу поляки и национальное жюри выбрало певицу Blanka. Для участия в конкурсе 23-летняя модель и диджей выбрали песню Solo.

Наполовину полька, наполовину болгарка, Blanka с подросткового возраста знала, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Она любит выполнять много сложной хореографии на сцене, но ее можно увидеть за диджейским пультом. По словам Blanka песня Solo рассказывает о любви, которая оказалась чем-то другим, чем казалось сначала.

На страницу молодой артистки подписаны более 150 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Когда выступает и прогнозы

Blanka выступит в прямом эфире во время второго полуфинала, 11 мая. На сцену полька выйдет под девятым номером. Кстати, как раз во время второго полуфинала украинцы смогут голосовать.

Букмекерские конторы не ставят на победу Blanka. Под угрозой и квалификация в финал. У польки коэффициент всего 301. В то время как у украинской группы TVORCHI он 12 (третье место), а у фаворитки Loreen из Швеции 1.53.

Прогнозы букмекеров на победу польской певицы Blanka на конкурсе "Евровидение-2023". Скриншот: eurovisionworld.com

Польша на "Евровидении"

Страна участвует в конкурсе с 1994 года. Тогда певица Эдита Гурняк заняла второе место, что до сих пор остается лучшим результатом Польши на "Евровидении".

Девять раз музыканты из Польши не могли квалифицироваться в финал конкурса. Также в 2012 и 2013 годах после неудачных выступлений конкурсантов страна не участвовала в "Евровидении". В прошлом году певец Охман с композицией River занял 12-е место.

Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023". Также мы рассказывали, что финалу Евровидения-2023 грозят планы некоторых британцев.