Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Суспільне прокомментировало скандал с российской музыкой arrow

Суспільне прокомментировало скандал с российской музыкой

20 декабря 2024 16:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Общественное высказалось по поводу русской музыки
ENLEO (Никита Леонтьев). Фото: instagram.com/enleomusic/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Один из участников Нацотбора Евровидения ENLEO (Никита Леонтьев) попал в скандал из-за российской музыки. Артист признался, что продолжает слушать исполнителей из РФ.

Общественная речь прокомментировала скандал.

Читайте также:

Суспільне о российских исполнителях

Вещатель сообщил, что правилам Евровидения не запрещено слушать российских исполнителей, поэтому организаторы Нацотбора не имеют права дисквалифицировать ENLEO за его музыкальные предпочтения.

"Нам досадно, что украинцы продолжают слушать музыку страны-агрессора. Однако правилам Евровидения этого не возбраняется. Мы не можем запретить слушать российскую музыку. Это о выборе каждого", — говорится в сообщении.

Общественное прокомментировало скандал с российской музыкой - фото 1
Комментарии Суспільного. Фото: instagram.com/stories/suspilne.eurovision/

В Суспільне также заявили, что главной целью вещателя является популяризация украинской музыки и открытие новых имен.

"Нацотбор — это платформа, которая становится трамплином для десятков исполнителей ежегодно. Это шанс проявить себя и доказать, что они достойны представлять Украину на Евровидении, аудитория которого составляет более 160 млн", — добавили организаторы.

Общественное прокомментировало скандал с российской музыкой - фото 2
Комментарии Суспільного. Фото: instagram.com/stories/suspilne.eurovision/

Напомним, ENLEO (Никита Леонтьев) признался, что на третий год полномасштабного вторжения РФ продолжает слушать российского рэпера Oxxxymiron.

Сейчас мы писали, что в "Дии" выбирают жюри нацотбора на Евровидение-2025. Также мы рассказывали, что певица СолоХа намекнула на кумовство в нацотборе Евровидения.

Евровидение скандал украинские звезды российские звезды суспільне

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:56 Результат может поразить — сколько должен стоить настоящий борщ

16:42 Шольц планирует поездку в Россию с мирной миссией, — СМИ

16:25 Фицо призвал Украину не перекрывать транзит газа из России

16:20 Демобилизация военных — в МО прокомментировали возможность

16:17 Атака РФ — пострадал центр реабилитации бизнесмена из Одессы

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

16:12 Минобороны объявило конкурс на руководящие должности — детали

16:03 В Украине изменят условия поступления в магистратуру — детали

15:52 Золото или биткоин — какая инвестиция сработает лучше

15:50 Запрет фейерверков во время войны — как наказывают нарушителей

15:49 Вышли в свет мемуары Залужного — о чем он рассказал

16:56 Результат может поразить — сколько должен стоить настоящий борщ

16:42 Шольц планирует поездку в Россию с мирной миссией, — СМИ

16:25 Фицо призвал Украину не перекрывать транзит газа из России

16:20 Демобилизация военных — в МО прокомментировали возможность

16:17 Атака РФ — пострадал центр реабилитации бизнесмена из Одессы

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

16:12 Минобороны объявило конкурс на руководящие должности — детали

16:03 В Украине изменят условия поступления в магистратуру — детали

15:52 Золото или биткоин — какая инвестиция сработает лучше

15:50 Запрет фейерверков во время войны — как наказывают нарушителей

15:49 Вышли в свет мемуары Залужного — о чем он рассказал

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату