Общественное высказалось по поводу русской музыки

ENLEO (Никита Леонтьев). Фото: instagram.com/enleomusic/

Один из участников Нацотбора Евровидения ENLEO (Никита Леонтьев) попал в скандал из-за российской музыки. Артист признался, что продолжает слушать исполнителей из РФ.

Общественная речь прокомментировала скандал.

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Вещатель сообщил, что правилам Евровидения не запрещено слушать российских исполнителей, поэтому организаторы Нацотбора не имеют права дисквалифицировать ENLEO за его музыкальные предпочтения.

"Нам досадно, что украинцы продолжают слушать музыку страны-агрессора. Однако правилам Евровидения этого не возбраняется. Мы не можем запретить слушать российскую музыку. Это о выборе каждого", — говорится в сообщении.

Комментарии Суспільного. Фото: instagram.com/stories/suspilne.eurovision/

В Суспільне также заявили, что главной целью вещателя является популяризация украинской музыки и открытие новых имен.

"Нацотбор — это платформа, которая становится трамплином для десятков исполнителей ежегодно. Это шанс проявить себя и доказать, что они достойны представлять Украину на Евровидении, аудитория которого составляет более 160 млн", — добавили организаторы.

Комментарии Суспільного. Фото: instagram.com/stories/suspilne.eurovision/

Напомним, ENLEO (Никита Леонтьев) признался, что на третий год полномасштабного вторжения РФ продолжает слушать российского рэпера Oxxxymiron.

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