Как украинцы поехали на Оскар-2023 — интересные подробности

Украинская команда фильма "Дом из заноз" на премии "Оскар-2023"

Недавно в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Впервые в истории нашего государства в одну из номинаций попал документальный фильм "Дом из заноз", снятый в копродукции с Украиной. Команда проекта отправилась в США.

Подробностями премии в своем Facebook поделился сопродюсер документального фильма Азад Сафаров.

Подробности

По его словам, у украинской команды не было достаточно средств не только на промо и рекламу фильма, но и вообще на поездку в США — на церемонию и адвокационный тур. В последний момент их поддержали Посольство США в Украине и благотворительный фонд Razom for Ukraine.

Благодаря этому герои фильма лично на своем примере смогли рассказать американцам о том, как россия разрушает судьбы украинцев. Команда также представила в США книгу "Война голосами детей".

Отдельно Азад Сафаров рассказал о дресс-коде премии "Оскар".

"С начала мы думали ехать на церемонию без нарядов и гламура, только в худи и свитерах с символикой Украины. Но нам объяснили, что "Оскар" имеет свои суровые правила дресс-кода. Тогда мы решили одеться исключительно в наряды от украинских дизайнеров. Практически все дал свои вещи либо бесплатно, либо с большой скидкой", — рассказал сопродюсер документального фильма "Дом из заноз".

По словам Асада, несколько раз во время церемонии "Оскар" у него просили отдать или продать брошь, которую члены украинской делегации надели всей командой. Это брошь в виде дома из скал из разбитых окон из Украины с сердцем в цветах нашего флага.

"Я, конечно, не мог отдать брошь, но мы придумали сделать благотворительный аукцион по их продаже и собрать средства детям на психологическую помощь", — сообщил Сафаров.

Об этой благотворительной инициативе сопродюсер пообещал рассказать уже скоро. Также Асад раскрыл еще один любопытный факт из поездки на премию. Согласно правилам киноакадемии на церемонии звезды и номинанты сидят отдельно (на первом этаже) от гостей и команд номинантов (на балконе).

"Когда стало ясно, что мы не выиграли, продюсер Моника Хеллстром и режиссер фильма Симон Легерд покинули свои места и побежали вверх обнять и поддержать героев фильма — Маргариту Николаевну и Ольгу Викторовну", — подытожил Асадов.

О чем фильм

"Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии вошел в номинацию "Лучший документальный фильм". Это лента о детях из сложных семей, попавших в приют Лисичанска Луганской области, расположенного недалеко от линии фронта. Там они проводят девять месяцев и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Напомним, ранее мы писали, что документалка о российском оппозиционере Алексее Навальном обошла украинский фильм на премии "Оскар". Также мы рассказывали, что режиссер и продюсер Алексей Роднянский объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить на премии "Оскар".

Фото: Facebook/Azad Safarov