Свитер за три миллиона гривен: на легендарный наряд принцессы Дианы ищут покупателя

Принцесса Диана в свитере, который планируется продать за 70 тысяч фунтов стерлингов. Фото: Reuters

Исторический джемпер принцессы Дианы с черной овцой выставили на Sotheby's. Предмет гардероба мамы принцев Уильяма и Гарри планируют продать за немалую сумму.

Об этом пишет Daily Mail.

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Культовая вещь

Свитер принцессы Дианы является одним из самых "знаковых" предметов королевской семьи. Джемпер можно будет увидеть в лондонских галереях Sotheby's с 17 по 19 июля. Затем он отправится на Sotheby's Inaugural Fashion Icons Sale в Нью-Йорке, где уйдет с молотка 7 сентября, по ориентировочной цене от 40 000 до 70 000 фунтов стерлингов (3244500 гривен).

В июне 1981 года Диана впервые надела шерстяной джемпер с изображением черно-белой овцы на матче с поло своего жениха, тогдашнего принца Уэльского.

Это было одно из первых изделий, разработанных Салли Мьюир и Джоанной Осборн для бренда трикотажных изделий Warm & Wonderful, и этот выход сделал их бренд культовым.

Известный свитер планируют продать за 70 тысяч фунтов стерлингов. Фото: Reuters

Известный свитер планируют продать за 70 тысяч фунтов стерлингов. Фото: Reuters

В 1994 году Warm & Wonderful прекратил производство стиля black sheep, но в 2020 году он был переиздан в сотрудничестве с брендом Rowing Blazer.

Актриса Эмма Коррин надела копию свитера, когда играла Диану в четвертом сезоне "Короны" Netflix в 2020 году.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.