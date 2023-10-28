"Священная война и сатанисты": российская певица Вика Цыганов дала скандальное интервью Дудю

Вика и Вадим Цыгановы. Фото: instagram.com/vika.tsyganova/

Журналист Юрий Дудь взял интервью у певицы Виктории Цыгановой и ее мужа, продюсера и директора Вадима Цыганова. По словам артистов, Владимира Путина обманули, когда он принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину.

Об этом говорится в интервью Цыгановых интернет-проекту "в Дудь".

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Вика Цыганова и ее муж Вадим в 2014 году поддержали аннексию Крыма Россией, а в 2022 году — полномасштабное вторжение России в Украину. В марте 2022 года Вадим Цыганов заявлял, что готов уехать добровольцем на фронт.

Вадим Цыганов говорит, что был в Мариуполе как волонтер: "Я приехал разобраться в ситуации. Юра, вы говорите неправду. Война — это, конечно, грязное дело. Но там все иначе. Поверь мне".

Цыганов принялся оправдывать диктатора Путина за то, что тот начал полномасштабную войну против Украины. Артист убежден, что Путин якобы ничего сейчас не решает.

"Нужно ли было начинать эту спецоперацию? Я отвечу — скорее всего, нет. В этой ситуации. Скорее всего, ошибка. Скорее всего, Владимира Владимировича подставили. Потому что я лично разговаривал с разведкой. И они говорили, что только войдут с полицейскими щитами, все перейдут на сторону России. Все воинские части. Не перешли потому, что очень хорошо поработала команда Зеленского, прокачала мозги", — уверяет Цыганов.

Цыганов уверяет, что они были в Одессе и Крыму, где ему сказали, что "Одесса — это вполне российский город. Вообще не парьтесь. Сто процентов. Вот сейчас начнется, и все так будет. И началось. Но просто начали убивать всех россиян".

Цыганов считает, что "все нужно было начинать в 2014 году, но уже нужно довести дело до конца". По мнению артистов, Россия движется в неправильном направлении, но имеет шанс изменить ситуацию, когда все покаются и станут "на путь с Богом".

О Европе Вадим Цыганов заявил:

"С той стороны уже поднимается сатанинский флаг, создается новая религия. Европа уже не христианская", — говорит мужчина.

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