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Святослав Вакарчук ошеломил суммой, собранной на благотворительном концерте для ВСУ

7 июля 2023 19:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Святослав Вакарчук ошеломил суммой, собранной на благотворительном концерте для ВСУ
Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил сумму, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.

Об этом Вакарчук рассказал в своем Instagram.

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Собранные средства пойдут на нужды ВСУ

Святослав поблагодарил всех причастных к мероприятию и украинских воинов, ведь, по словам артиста, именно благодаря им существует возможность проводить сегодня такие концерты. Также музыкант рассказал, сколько удалось собрать средств во время мероприятия.

"2 000 000 гривен — общая сумма сбора с моего благотворительного концерта в Одессе 5 июля 2023 года. Из которых: 1 511 747 — средства с концерта. 210 500 — аукцион. 277 000 — от себя лично добавляю. Собранные средства пойдут на нужды 28-й и 35-й одесских бригад ВСУ", — написал Вакарчук.

 

Ранее Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область. Музыкант спел для военных и показал разрушения, которым подверглось одно из сел из-за российской агрессии.

Напомним, музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга после скандала со Светланой Лободой в Харькове рассказал, почему украинцы не готовы воспринимать артистов, которые сотрудничали с Россией и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения.

Ранее группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступила с аншлагавыми концертами в столице. Музыканты сыграли свои известные хиты и собрали большую сумму для украинской армии.

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