Вакарчук поддержал военных концертом в Донецкой области

Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область. Музыкант спел для военных и показал разрушения в одном из сел.

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

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201 концерт в зоне боевых действий

Святослав Вакарчук провел 201-й концерт в зоне боевых действий для военных 28-й отдельной механизированной бригады им. Лицарів Зимового Походу. Перед началом своего выступления певец сказал, что мы должны делать для поддержки ВСУ все возможное и невозможное. Каждый из нас, кто что может.

По словам военных, они договорились о большом концерте артиста для всей бригады в Одессе после победы.

"От себя добавлю, что такие выступления придают сил и энергии под открытым небом. Мы точно сделаем большой концерт "Океана Эльзы" в Одессе для всей бригады после нашей Победы", — комментирует выступление артист.

Святослав Вакарчук также поделился видео из Донецкой области. На нем село Долина. В населенном пункте разрушены все дома из-за постоянных российских обстрелов.

"Сегодня в Донецкой области. И уже неизвестно какой раз, а болит, как впервые. Ведь это не о разрушенных домах. Это — разрушенные судьбы украинских семей, которые лелеяли свои дома, усадьбы, свою семейную историю... Помните ежеминутно это. Помогайте нашим Силам Обороны, ВСУ. Враг еще здесь, на нашей земле. Не тратьте время и силы на мелочь, чтобы не потерять самое важное. Вместе к Победе! Только так", — подписал кадры Вакарчук.

Напомним, музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга после скандала со Светланой Лободой в Харькове рассказал, почему украинцы не готовы воспринимать артистов, которые сотрудничали с Россией и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения.

Ранее группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступила с аншлагавыми концертами в столице. Музыканты сыграли свои известные хиты и собрали большую сумму для украинской армии.