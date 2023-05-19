Светлана Лобода поделилась секретом упругих ягодиц
Певица Светлана Лобода держит себя в идеальной физической форме.Звезда не пропускает занятия спортом и тщательно следит за своим внешним видом.
Пост с импровизированной тренировкой Лобода выложила на своей странице в Instagram.
Только положительные эмоции
На видео, которым артистка поделилась с поклонникам, она использует стул в качестве спортивного инвентаря.
"Ежедневные тренировки — это прежде всего повышение уровня самодисциплины. Это выработка гормонов, которые отвечают за настроение...а еще — это абсолютная уверенность в себе и в том, что ты входишь в новый день заряженным только положительными эмоциями и у тебя достаточно силы, чтобы менять этот мир к лучшему”, — подписала видео тренировки Лобода.
Напомним, украинский сонграйтер Андрей Парфенов, написавший слова для песни "По-украински" Светланы Лободы, рассказал, чем сейчас живут артисты, ведь после начала полномасштабной войны музыкальный рынок изменился.
Ранее певица Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочками. Звезда устроила импровизированную фотосессию во время рыбалки.