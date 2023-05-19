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Светлана Лобода поделилась секретом упругих ягодиц

19 мая 2023 20:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Светлана Лобода поделилась секретом упругих ягодиц
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Светлана Лобода держит себя в идеальной физической форме.Звезда не пропускает занятия спортом и тщательно следит за своим внешним видом.

Пост с импровизированной тренировкой Лобода выложила на своей странице в Instagram.

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Только положительные эмоции

На видео, которым артистка поделилась с поклонникам, она использует стул в качестве спортивного инвентаря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Ежедневные тренировки — это прежде всего повышение уровня самодисциплины. Это выработка гормонов, которые отвечают за настроение...а еще — это абсолютная уверенность в себе и в том, что ты входишь в новый день заряженным только положительными эмоциями и у тебя достаточно силы, чтобы менять этот мир к лучшему”, — подписала видео тренировки Лобода.

Напомним, украинский сонграйтер Андрей Парфенов, написавший слова для песни "По-украински" Светланы Лободы, рассказал, чем сейчас живут артисты, ведь после начала полномасштабной войны музыкальный рынок изменился.

Ранее певица Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочками. Звезда устроила импровизированную фотосессию во время рыбалки.

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