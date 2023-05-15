Світлана Лобода показала фото підрослих доньок

Світлана Лобода з доньками. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода поділилась рідкісними фото з доньками. Зірка влаштувала імпровізовану фотосесію під час рибалки.

Фото запостила на своїй сторінці у Instagram.

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Лобода з дітьми





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"Я знаю, що таке справжня любов завдяки вам, мої дівчата", — підписала світлини зірка.

Співачка виховує двох доньок. Старшу, Євангеліну, народила від хореографа Андрія Царя у 2011 році. Молодшу — три роки тому. У пресі ширилось чимало чуток, що батьком дівчинки є німецька зірка гурту Rammstein Тіль Ліндеманн. Сама артистка цю інформацію не підтверджувала і не спростовувала.

Нагадаємо, в родині танцюриста, актора кліпів співачки Світлани Лободи, Назара Грабара, який пішов добровольцем на війну, трапилось горе. Загинув його рідний брат, який теж боронив Україну. Назар продовжує захищати нашу країну від окупантів.

Раншіе стало відомо, як і чим зараз живуть артисти, адже після початку повномасштабної війни музичний ринок змінився.