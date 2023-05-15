Светлана Лобода показала фото подросших дочерей

Светлана Лобода с дочерьми. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочерьми. Звезда устроила импровизированную фотосессию во время рыбалки.

Фото запостила на своей странице в Instagram.

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Лобода с детьми





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"Я знаю, что такое настоящая любовь благодаря вам, мои девочки", — подписала фотографии звезда.

Певица воспитывает двух дочерей. Старшую, Евангелину, родила от хореографа Андрея Царя в 2011 году. Младшую – три года назад. В прессе ходило немало слухов, что отцом девочки является немецкая звезда группы Rammstein Тиль Линдеманн. Сама артистка эту информацию не подтверждала и не опровергала.

Напомним, в семье танцора, актера клипов певицы Светланы Лободы, Назара Грабара, ушедшего добровольцем на войну, случилось горе. Погиб его родной брат, тоже защищавший Украину. Назар продолжает защищать нашу страну от окупантов.

Ранее стало известно, как и чем сейчас живут артисты, потому что после начала полномасштабной войны музыкальный рынок изменился.