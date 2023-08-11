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Светлана Лобода показала свои тренировки перед концертами-марафонами

11 августа 2023 17:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Светлана Лобода показала свои тренировки перед концертами-марафонами
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Светлана Лобода показала свои напряженные тренировки. Звезда, известная яркими шоу, похвасталась фигурой во время напряженных занятий.

Фото артистка выложила в своем Instagram.

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Светлана Лобода сейчас в Европе с концертами. Артистка показала, как посвящает свободное время в гримерной спорту. Певица запостила видео, где занимается в шортах и топе.

"Каждый концерт — марафон. И к ним нужно готовиться. Считаю минуты до встречи", — подписала фотографии артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода провела почти месяц в путешествии по Украине, уделив особое внимание восточным областям и фронтовой зоне. В импровизированном блоге артистки, кроме прочего — визит к военным на "нуле" и в Киевском госпитале, встречи с волонтерами в Запорожье и Херсоне, знакомство с местными жителями в Днепре, Николаеве, Кривом Роге и Харькове.

Лобода решила не скрывать и то, что оставалось за кадром самих визитов — сон в машине, хот-доги на заправках и ночлег в бомбоубежище.

Ранее Светлана Лобода показала редкие кадры своего частного видеодневника из поездки по Украине. Звезда побывала в разных уголках страны.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.

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