Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой в образе спасительницы Малибу

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников пляжной фотосессией. Звезда похвасталась стройным телом на съемках.

Фото в купальнике артистка выложила в своем Instagram.

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Светлана Лобода поделилась фотографиями с морского побережья. На снимках звезда позирует в красном купальнике а-ля спасательница Малибу. Также артистка показала еще один яркий образ — в красном комбинезоне на капоте авто.

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Super Star 5 лет", — подписала певица фото, напоминая о своем одноименном хите, вышедшем пять лет назад.

Ранее Светлана Лобода показала редкие кадры своего частного видео дневника из поездки по Украине. Звезда побывала в разных уголках страны.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.