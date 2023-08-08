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Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой в образе спасительницы Малибу

8 августа 2023 12:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой в образе спасительницы Малибу
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников пляжной фотосессией. Звезда похвасталась стройным телом на съемках.

Фото в купальнике артистка выложила в своем Instagram.

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Светлана Лобода поделилась фотографиями с морского побережья. На снимках звезда позирует в красном купальнике а-ля спасательница Малибу. Также артистка показала еще один яркий образ — в красном комбинезоне на капоте авто.

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Super Star 5 лет", — подписала певица фото, напоминая о своем одноименном хите, вышедшем пять лет назад.

Ранее Светлана Лобода показала редкие кадры своего частного видео дневника из поездки по Украине. Звезда побывала в разных уголках страны.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.

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