Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой в образе спасительницы Малибу
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников пляжной фотосессией. Звезда похвасталась стройным телом на съемках.
Фото в купальнике артистка выложила в своем Instagram.
Соблазнительная Лобода
Светлана Лобода поделилась фотографиями с морского побережья. На снимках звезда позирует в красном купальнике а-ля спасательница Малибу. Также артистка показала еще один яркий образ — в красном комбинезоне на капоте авто.
"Super Star 5 лет", — подписала певица фото, напоминая о своем одноименном хите, вышедшем пять лет назад.
Ранее Светлана Лобода показала редкие кадры своего частного видео дневника из поездки по Украине. Звезда побывала в разных уголках страны.
Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.