Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита
Певица Светлана Лобода проиграла суд российскому композитору Олегу Влади и потеряла возможность исполнять хит "К черту любовь".
Об этом сообщили росСМИ.
Скандал вокруг хита Лободы
Влади подал иск в суд на сумму 500 тысяч рублей за то, что на одной из онлайн-платформ его песня прозвучала без указания авторства. Суд иск удовлетворил, но композитор получит 50 тысяч рублей. Уточняется, что эту сумму выплатит не сама Лобода, а онлайн-платформа.
Ранее Влади отмечал, что пошел в суд после того, как Светлана публично заявила о готовности помогать украинской армии и проигнорировала просьбу не исполнять его композицию.
Напомним, Лободу "смешали с грязью" из-за российской песни.
Ранее Лобода в бронежилете поздравила защитников и рассказала о своей благотворительности.