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Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита

6 октября 2023 16:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Светлана Лобода проиграла суд российскому композитору Олегу Влади и потеряла возможность исполнять хит "К черту любовь".

Об этом сообщили росСМИ.

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Влади подал иск в суд на сумму 500 тысяч рублей за то, что на одной из онлайн-платформ его песня прозвучала без указания авторства. Суд иск удовлетворил, но композитор получит 50 тысяч рублей. Уточняется, что эту сумму выплатит не сама Лобода, а онлайн-платформа.

 

Ранее Влади отмечал, что пошел в суд после того, как Светлана публично заявила о готовности помогать украинской армии и проигнорировала просьбу не исполнять его композицию.

Напомним, Лободу "смешали с грязью" из-за российской песни.

Ранее Лобода в бронежилете поздравила защитников и рассказала о своей благотворительности.

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