Тарабарова публично осудила Потапа за его песню – оскорбила ее

Украинская артистка Светлана Тарабарова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, автор песен и композитор Светлана Тарабарова дала откровенное интервью. Во время него популярная артистка и мать троих детей рассказала, что она думает об украинском рэпере и продюсере Потапе.

Об этом Светлана Тарабарова рассказала каналу "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Мнение о Потапе

Украинская артистка отметила, что Потап успел потерять доверие людей во время полномасштабной войны. В частности, Светлана рассказала о песне известного исполнителя под названием "Волонтер", получившей очень много разных реакций.

По словам артистки, люди должны находить в себе силы извиняться перед теми, кого они обидели.

Украинская певица Светлана Тарабарова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Надо держать руку на пульсе и быть на одной волне с людьми. Алексей 100% потерял эту руку на пульсе, потому что написать такое об украинских девушках — это очень обидно! Я не в форме, но почувствовала, как мне неприятно и больно. Но, настолько я знаю, Алексей извинился. Мы должны стать такими людьми, что, когда кто-то многое делает, а еще и находит в себе силы извиниться — это круто, он подает пример: накосячил — пожалуйста, извиняйся", — заявила Светлана Тарабарова.

Что певица думает о Виталие Козловском

Украинская артистка высказалась и о певце Виталие Козловском, с которым она не так давно выпустила совместную песню под названием "Струны". Она высказалась насчет того, что украинский артист недавно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Светлана считает, что Виталий — настоящий мужчина, который сразу же пошел на службу после получения повестки. Она даже сравнила его с Потапом. Артистка также отметила, что она гордится Виталием Козловским, который сейчас служит в ВСУ.

Певец Виталий Козловский в рядах ВСУ. Фото: Instagram Виталия Козловского

"Он, как настоящий мужчина, — получил повестку и не "спетлял", как говорят, не начал рассказывать, что вступает в "испанскую терроборону". Я горжусь им! Когда он прислал эту песню и предложил с ним петь, я плакала, ведь эта песня касается души с первых секунд", — призналась украинская певица.

Что певица делает сейчас

Украинская артистка с начала полномасштабной войны активно поет для защитников, дает разные благотворительные концерты и пишет песни. Недавно Светлана поздравила украинских воинов с Днем ПВО, выступив перед ними.

"Сейчас на каждом своем концерте говорю, что "летай, как на крыльях" — это о наших Воздушных силах)). Друзья, желаю чистого неба и много F-16). А если серьезно, то главное пожелание можно услышать в песне, и даже звук самолета, который в то время отправляется на боевой вылет, кажется в наше время органичным...", — подписала певица свои кадры в соцсети Instagram.

Публикация украинской певицы Светланы Тарабаровой. Фото: скриншот из Instagram

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