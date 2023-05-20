Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Певица Светлана Тарабарова с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

Певица Светлана Тарабарова недавно родила третьего ребенка. Артистка впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.

Чувственным фото звезда поделилась в своем Instagram.

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Научила терпению

Светлана вместе с мужем воспитывает сына Ивана и старшую дочь — Марию. Третьего ребенка певица назвала Полина.

"Доченька, тебе 1 месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное — любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание. Мы любим тебя, наша Полина", — подписали фотографию с девочкой Тарабарова.

Напомним, Светлана Тарабарова заявила, что не хотела рожать ребенка так рано в условиях войны в Украине.

В этом году впервые за 20-летнее участие нашей страны в Евровидении, украинцы сами выбрали членов национального жюри, которые будут выставлять свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале. Среди жюри была певица Светлана Тарабарова.