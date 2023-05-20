Тарабарова розсекретила ім'я новонародженої доньки

Співачка Світлана Тарабарова з новонародженою донькою. Фото: instagram.com/tarabarova/

Співачка Світлана Тарабарова нещодавно народила третю дитину. Артистка вперше розкрила ім'я, яке вони з чоловіком обрали для доньки.

Чуттєвим фото зірка поділилась у своєму Instagram.

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Навчила терпінню

Світлана разом з чоловіком також виховує сина Івана та старшу дочку — Марію. Третю дитину співачка назвала Поліна.

"Доня, тобі 1 місяць. За цей місяць ти навчила мене ще більше помічати найцінніше — любов, підтримку близьких та друзів. Ти навчила мене неосяжному терпінню, витримці.Завдяки тобі тепер я знаю, як відкривається третє дихання. Ми любимо тебе, наша Поліна", — підписали світлину з дівчинкою Тарабарова.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова заявила, що вона не хотіла народжувати дитину так рано в умовах війни в Україні.

Цього року вперше за 20-річну участь нашої країни у "Євробачення", українці самі обрали членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Серед журі була співачка Світлана Тарабарова.