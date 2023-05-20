Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Світлана Тарабарова розсекретила ім'я новонародженої доньки arrow

Світлана Тарабарова розсекретила ім'я новонародженої доньки

20 травня 2023 15:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тарабарова розсекретила ім'я новонародженої доньки
Співачка Світлана Тарабарова з новонародженою донькою. Фото: instagram.com/tarabarova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Світлана Тарабарова нещодавно народила третю дитину. Артистка вперше розкрила ім'я, яке вони з чоловіком обрали для доньки.

Чуттєвим фото зірка поділилась у своєму Instagram.

Читайте також:

Навчила терпінню

Світлана разом з чоловіком також виховує сина Івана та старшу дочку — Марію. Третю дитину співачка назвала Поліна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Доня, тобі 1 місяць. За цей місяць ти навчила мене ще більше помічати найцінніше — любов, підтримку близьких та друзів. Ти навчила мене неосяжному терпінню, витримці.Завдяки тобі тепер я знаю, як відкривається третє дихання. Ми любимо тебе, наша Поліна", — підписали світлину з дівчинкою Тарабарова.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова заявила, що вона не хотіла народжувати дитину так рано в умовах війни в Україні.

Цього року вперше за 20-річну участь нашої країни у "Євробачення", українці самі обрали членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Серед журі була співачка Світлана Тарабарова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB