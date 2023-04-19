Светлана Тарабарова стала многодетной матерью: первое фото из роддома

Певица Светлана Тарабарова перед родами. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка. У звезды украинского шоу-бизнеса родилась дочь.

Артистка опубликовала в своем Instagram первое фото из роддома.

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32-летняя певица активно освещала в соцсетях свою третью беременность. Светлана рассказывала, как готовится к родам и публиковала фото и видео с сыном Иваном и дочерью Марией.

Новая украиночка родилась в среду, 19 апреля. Ее рост составил 54 см, а вес 3 кг — 830 граммов.

"Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории. Расти здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители", — написала Тарабарова.

Одними из первых новоиспеченную многодетную звездную мать поздравили коллеги по шоу-бизнесу: певцы Михаил Хома (DZIDZIO), Павел Зибров; певицы Оля Цыбульская, MamaRika, Alyosha; шоумены Анатолий Анатолич, Слава Демин; блогер Даша Цветкова и другие знаменитости.

Знаменитости поздравляют Светлану Тарабарову с родами. Скриншот: Instagram/tarabarova

Личная жизнь Тарабаровой

В 2016 году Светлана вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. В 2018-м она родила первенца Ивана, в 2020-м — дочь Марию.

Именно во время второй беременности Тарабарова стала главной героиней реалити-шоу "Декрет не секрет" на телеканале М1. Об участии в телешоу Светлана рассказала вместе с новостью о рождении дочери.

В течение всей беременности исполнительницу сопровождала телекамера, демонстрируя все ключевые моменты беременности на одном звездном примере. Каждый выпуск был посвящен конкретной теме.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на девятом месяце своей третьей беременности Светлана Тарабарова представила музыкальную новинку "Дитячий альбом". Также мы рассказывали, что оскароносная американская актриса Хиллари Суэнк впервые стала матерью в 48 лет.