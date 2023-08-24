Мировые звезды поздравили Украину с Днем Независимости трогательным стихом

Актер Миша Коллинз. Фото: instagram.com/misha/

Сегодня Украина отмечает 32-ю годовщину своей Независимости. С начала полномасштабного вторжения многие мировые знаменитости выражают активную поддержку нашей стране, поэтому актеры, астронавты и спортсмены не остались в стороне от поздравлений.

Об этом говорится на официальной странице фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.

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Мировые звезды прочли стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну", которое он написал в 1944 году. Тогда поэт вернулся в освобожденный от нацистов Киев.

Украину поздравили Лиев Шрайбер — американский актер и сценарист, кинопродюсер, кинорежиссер и британский актер Марк Стронг. Тимоти Снайдер — американский историк и писатель, профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы и Украины, Польши, России. Исследователь национализма, тоталитаризма и Холокоста.

Также к инициативе присоединилась Иванна Сахно — украинская актриса, снявшаяся в американском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и других лентах. Строка зачитала Скотт Келли — американский астронавт и отставной капитан ВМС США, совершивший четыре космических полета, один из которых продолжительностью 340 суток.

Канадская актриса и режиссер Кэтрин Винник, Мишель Азанавичюс — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер и американский актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик и футболист Андрей Шевченко.

Напомним, Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев.

Ранее звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.