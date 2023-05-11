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Такими еще не видели: искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III

11 мая 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Такими еще не видели: искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III
Принц Уильям и королева Камилла на коронации Чарльза III "глазами" искусственного интеллекта. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Прошла уже почти неделя от коронации Чарльза III и Камиллы. И пока они отдыхают, и их обязанности выполняют родственники, Нил Мэйсон из австралийского дизайнерского агентства Start Digital с помощью нейросети MidJourney создал фото с афтепати коронации.

Яркие и зажигательные снимки появились на сайте агентства.

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Искусственный интеллект помог членам королевской семьи расслабиться и зажечь на импровизированной вечеринке Чарльза III по случаю его коронации. Даже Камилла танцевала н под трек Кейт Миддлтон, которая была за диджейским пультом.

Принц Гарри и Меган Маркл сидели спокойно и ужинали. Тихо на вечеринке вела себя и единственная сестра Чарльза, принцесса Анна. Также поклонники королевской семьи сделали динамические видео в TikTik.

Принц Уильям. Фото: Start Digital
Королева Камилла. Фото: Start Digital
Король Чарльз III. Фото: Start Digital
Принц Джордж. Фото: Start Digital
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Start Digital
Принц Гарри и герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Start Digital
Принцесса Анна. Фото: Start Digital

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы.

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