Такими еще не видели: искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III
Прошла уже почти неделя от коронации Чарльза III и Камиллы. И пока они отдыхают, и их обязанности выполняют родственники, Нил Мэйсон из австралийского дизайнерского агентства Start Digital с помощью нейросети MidJourney создал фото с афтепати коронации.
Яркие и зажигательные снимки появились на сайте агентства.
Вечеринка короля
Искусственный интеллект помог членам королевской семьи расслабиться и зажечь на импровизированной вечеринке Чарльза III по случаю его коронации. Даже Камилла танцевала н под трек Кейт Миддлтон, которая была за диджейским пультом.
Принц Гарри и Меган Маркл сидели спокойно и ужинали. Тихо на вечеринке вела себя и единственная сестра Чарльза, принцесса Анна. Также поклонники королевской семьи сделали динамические видео в TikTik.
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The after party was banging 😂😂 #coronation #afterparty♬ That's What I Like - Бруно Марс
Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы.