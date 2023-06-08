Такого не было 130 лет: что сделал принц Гарри

Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Reuters

В Лондоне (Великобритания) продолжается судебное разбирательство между принцем Гарри и медиакомпанией Mirror Group Newspaper Limited. Герцог Сассекский стал первым членом королевской семьи за последние 130 лет, дающий показания в суде.

Об этом сообщает издание Minute Mirror.

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Последний раз член королевской семьи давал свидетельства в 1891 году, что нанесло существенную репутационную потерю для монархии. Тогда старший сын королевы Виктории, принц Уэльский Альберт, будущий король Эдуард VII, предстал перед судом по двум делам.

Первый случай касался дачи показаний по бракоразводному делу, а второй — мошенничества во время игры в карты.

Король Эдуард VII. Фото: Google

О современном судебном деле

Герцог Сассекский обвинил журналистов в неэтичных методах сбора новостей. По словам принца Гарри, журналисты взломали его телефон и получили доступ к его сообщениям, которые затем оказывались в новостях. Дело рассматривается в Высоком суде Лондона.

Ранее судья по громкому делу герцога Сассекского, Джастис Фенкур, заявил, что был немного удивлен, узнав, что принц Гарри не явится в суде в указанное время.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри обвинил таблоиды в разрушении его отношений с бывшей девушкой Челси Дэйви. Также мы рассказывали, что принц Гарри проиграл суд по важному делу безопасности его семьи.