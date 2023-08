Такого не было 35 лет: голливудские боссы договариваются с бастующими сценаристами

Протесты сценаристов и актеров в Нью-Йорке 22 августа. Фото: Reuters

В США продолжается совместная забастовка сценаристов и актеров. Они требуют от продюсеров улучшений условий сотрудничества, а также прекращения активного использования искусственного интеллекта, отнимающего у них работу. И, наконец, в этом громком кейсе есть первые результаты.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Кто пошел на уступки

Голливудские студии обнародовали подробности предложения для сценаристов. Последние могут претендовать на наибольшее повышение зарплаты за последние 35 лет. Таким образом, руководство студий хочет вернуться к работе, потому что множество проектов стоят на стопе из-за поддержки актерами сценаристов.

Студии предложили повысить зарплату сценаристам, защитить от использования искусственного интеллекта и посылать профсоюзу ежеквартальные отчеты с информацией о зрителях сериалов. В то же время, сценаристы хотят, чтобы студии гарантировали вознаграждение за успех.

Главные исполнительные директора крупных медиакомпаний в последние недели активнее приобщились к переговорам, надеясь завершить спор, который длился все лето. Группа генеральных директоров, в том числе Боб Айгер из Walt Disney Co., Тед Сарандос из Netflix Inc. и Дэвид Заслав из Warner Bros Discovery Inc., встретились с руководством Гильдии сценаристов Америки.

"Нашим приоритетом является прекращение забастовки, чтобы ценные члены творческого сообщества могли вернуться к тому, что они умеют лучше всего. Мы подошли к столу с предложением, которое отвечает первоочередным беспокойствам, которые выразили авторы", — заявила Кэрол Ломбардини, президент Альянса кино- и телевизионных. продюсеров, представляющий студии.

