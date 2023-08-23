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Такого не было 35 лет: голливудские боссы договариваются с бастующими сценаристами

23 августа 2023 10:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Такого не было 35 лет: голливудские боссы договариваются с бастующими сценаристами
Протесты сценаристов и актеров в Нью-Йорке 22 августа. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В США продолжается совместная забастовка сценаристов и актеров. Они требуют от продюсеров улучшений условий сотрудничества, а также прекращения активного использования искусственного интеллекта, отнимающего у них работу. И, наконец, в этом громком кейсе есть первые результаты.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Кто пошел на уступки

Голливудские студии обнародовали подробности предложения для сценаристов. Последние могут претендовать на наибольшее повышение зарплаты за последние 35 лет. Таким образом, руководство студий хочет вернуться к работе, потому что множество проектов стоят на стопе из-за поддержки актерами сценаристов.

Студии предложили повысить зарплату сценаристам, защитить от использования искусственного интеллекта и посылать профсоюзу ежеквартальные отчеты с информацией о зрителях сериалов. В то же время, сценаристы хотят, чтобы студии гарантировали вознаграждение за успех.

Протесты сценаристов и актеров в Нью-Йорке 22 августа. Фото: Reuters

Главные исполнительные директора крупных медиакомпаний в последние недели активнее приобщились к переговорам, надеясь завершить спор, который длился все лето. Группа генеральных директоров, в том числе Боб Айгер из Walt Disney Co., Тед Сарандос из Netflix Inc. и Дэвид Заслав из Warner Bros Discovery Inc., встретились с руководством Гильдии сценаристов Америки.

"Нашим приоритетом является прекращение забастовки, чтобы ценные члены творческого сообщества могли вернуться к тому, что они умеют лучше всего. Мы подошли к столу с предложением, которое отвечает первоочередным беспокойствам, которые выразили авторы", — заявила Кэрол Ломбардини, президент Альянса кино- и телевизионных. продюсеров, представляющий студии.

Напомним, ранее мы писали, почему съемкам приквела "Игры престолов" не грозит массовая забастовка актеров и сценаристов. Также мы рассказывали, что суперзвезды нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" ушли с премьеры в Лондоне из-за забастовки в Голливуде.

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