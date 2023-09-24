Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Такого еще не было на шоу "Голос країни": тренеры сделали громкое заявление arrow

Такого еще не было на шоу "Голос країни": тренеры сделали громкое заявление

24 сентября 2023 07:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Такого еще не было на шоу "Голос країни": тренеры сделали громкое заявление
Тренеры шоу "Голос країни". Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже сегодня, 24 сентября, состоится трансляция четвертого эпизода талант-шоу "Голоса країни-13". Завершаются так называемые "слепые" прослушивания, во время которых звездные тренеры набирают участников в свои команды. Впрочем, на этот раз кое-что пошло не по плану.

Об этом сообщается в соцсетях популярного проекта.

Читайте также:

Что пошло не так в шоу "Голос країни-13"

В новом, европейском сезоне, во время "слепых" прослушиваний на сцену выйдут 60 участников. Многие из них попали в команды звездных тренеров, среди которых фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), музыкальный продюсер Иван Клименко и певец Артем Пивоваров.

Впрочем, во время съемок выяснилось, едва ли не впервые за время существования украинской адаптации формата The Voice, десять участников не сможет набрать в свою команду один или несколько тренеров.

"У кого-то не будет десятого участника в команде. Мы ломаем систему правил шоу. Сейчас кто-то из вас (обращается к зрителям в павильоне. — Ред.) получится выступать. У нас недобор", — заявила Юлия Санина.

В комментариях под видео редакция музыкального портала "МУЗВАР" отметила, что подобное уже было в первом сезоне шоу, вышедшем в эфир в мае 2011 года. Тогда тренерами были победительница "Евровидения-2004" Руслана, певец Александр Пономарев и россияне Стас Пьеха и Диана Арбенина (группа "Ночные снайперы").

Напомним, ранее мы писали, как тренеры "Голосу країни-13" зарабатывали на жизнь до популярности. Также мы рассказывали, что бэквокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз