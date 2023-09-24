Такого еще не было на шоу "Голос країни": тренеры сделали громкое заявление

Тренеры шоу "Голос країни". Фото: 1+1

Уже сегодня, 24 сентября, состоится трансляция четвертого эпизода талант-шоу "Голоса країни-13". Завершаются так называемые "слепые" прослушивания, во время которых звездные тренеры набирают участников в свои команды. Впрочем, на этот раз кое-что пошло не по плану.

Об этом сообщается в соцсетях популярного проекта.

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В новом, европейском сезоне, во время "слепых" прослушиваний на сцену выйдут 60 участников. Многие из них попали в команды звездных тренеров, среди которых фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), музыкальный продюсер Иван Клименко и певец Артем Пивоваров.

Впрочем, во время съемок выяснилось, едва ли не впервые за время существования украинской адаптации формата The Voice, десять участников не сможет набрать в свою команду один или несколько тренеров.

"У кого-то не будет десятого участника в команде. Мы ломаем систему правил шоу. Сейчас кто-то из вас (обращается к зрителям в павильоне. — Ред.) получится выступать. У нас недобор", — заявила Юлия Санина.

В комментариях под видео редакция музыкального портала "МУЗВАР" отметила, что подобное уже было в первом сезоне шоу, вышедшем в эфир в мае 2011 года. Тогда тренерами были победительница "Евровидения-2004" Руслана, певец Александр Пономарев и россияне Стас Пьеха и Диана Арбенина (группа "Ночные снайперы").

Напомним, ранее мы писали, как тренеры "Голосу країни-13" зарабатывали на жизнь до популярности. Также мы рассказывали, что бэквокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".