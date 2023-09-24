Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Такого ще не було на шоу "Голос країни": тренери зробили гучну заяву arrow

Такого ще не було на шоу "Голос країни": тренери зробили гучну заяву

24 вересня 2023 07:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Такого ще не було на шоу "Голос країни": тренери зробили гучну заяву
Тренери шоу "Голос країни". Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже сьогодні, 24 вересня, відбудеться трансляція четвертого епізоду талант-шоу "Голосу країни-13". Завершуються так звані "сліпі" прослуховування, під час яких зіркові тренери набирають учасників у свої команди.  Втім цього разу дещо пішло не за планом. 

Про це повідомляється у соцмережах популярного проєкту. 

Читайте також:

Що пішло не так в шоу "Голос країни-13"

У новому, європейському сезоні, під час "сліпих" прослуховувань на сцену вийдуть 60 учасників. Вже чимало з них потрапили у команди зіркових тренерів, серед яких фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), музичний продюсер Іван Клименко та співак Артем Пивоваров.

Втім під час зйомок з’ясувалось, що чи не вперше за час існування української адаптації формату The Voice, десять учасників не зможе набрати у свою команду один або декілька тренерів. 

"У когось не буде десятого учасника в команді. Ми ламаємо систему правил шоу. Зараз хтось з вас (звертається до глядачів в павільйоні. — Ред.) вийде виступати. В нас недобір", — заявила Юлія Саніна.

В коментарях під відео редакція музичного порталу "МУЗВАР" зазначила, що подібне вже було в першому сезоні шоу, який вийшов в етер в травні 2011 року. Тоді тренерами були переможниця "Євробачення-2004" Руслана, співак Олександр Пономарьов та росіяни Стас П'єха й Діана Арбеніна (гурт "Ночные снайперы").

Нагадаємо, раніше ми писали, що як тренери "Голосу країни-13" заробляли на життя до популярності. Також ми розповідали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз