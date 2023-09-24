Такого ще не було на шоу "Голос країни": тренери зробили гучну заяву

Тренери шоу "Голос країни". Фото: 1+1

Вже сьогодні, 24 вересня, відбудеться трансляція четвертого епізоду талант-шоу "Голосу країни-13". Завершуються так звані "сліпі" прослуховування, під час яких зіркові тренери набирають учасників у свої команди. Втім цього разу дещо пішло не за планом.

Про це повідомляється у соцмережах популярного проєкту.

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У новому, європейському сезоні, під час "сліпих" прослуховувань на сцену вийдуть 60 учасників. Вже чимало з них потрапили у команди зіркових тренерів, серед яких фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), музичний продюсер Іван Клименко та співак Артем Пивоваров.

Втім під час зйомок з’ясувалось, що чи не вперше за час існування української адаптації формату The Voice, десять учасників не зможе набрати у свою команду один або декілька тренерів.

"У когось не буде десятого учасника в команді. Ми ламаємо систему правил шоу. Зараз хтось з вас (звертається до глядачів в павільйоні. — Ред.) вийде виступати. В нас недобір", — заявила Юлія Саніна.

В коментарях під відео редакція музичного порталу "МУЗВАР" зазначила, що подібне вже було в першому сезоні шоу, який вийшов в етер в травні 2011 року. Тоді тренерами були переможниця "Євробачення-2004" Руслана, співак Олександр Пономарьов та росіяни Стас П'єха й Діана Арбеніна (гурт "Ночные снайперы").

Нагадаємо, раніше ми писали, що як тренери "Голосу країни-13" заробляли на життя до популярності. Також ми розповідали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни".