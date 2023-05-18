Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Такой ее не видел даже Бен Аффлек: как Дженнифер Лопес выглядела в детстве arrow

Такой ее не видел даже Бен Аффлек: как Дженнифер Лопес выглядела в детстве

18 мая 2023 15:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как Дженнифер Лопес выглядела в детстве – звезду просто не узнать
Американская звезда Дженнифер Лопес во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В сети показали, как в детстве выглядела знаменитая американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес . Глядя на фотографию, можно заметить, что сегодняшний идеал женской красоты совсем не похож на то, как она выглядела в детстве.

Об этом сообщает портал "Childhood Biography"

Читайте также:

Сегодня все знают, что американская звезда Дженнифер Лопес является для многих людей настоящим идеалом женской красоты. Следует отметить, что 53–летняя певица в свои годы выглядит довольно неплохо, даже не скажешь, что ей уже столько лет.

Дженнифер Лопес
Американская артистка Дженнифер Лопес у себя дома. Фото: скриншот с YouTube

Глядя на то, как Дженнифер Лопес выглядит сегодня, трудно поверить в то, что когда–то ее внешность вряд ли могла кого–нибудь задеть. Глядя на фотографию, можно заметить, что в детские годы американская звезда была совсем другой.

В детстве маленькая Дженнифер Лопес училась в строгой католической школе, но никто даже не подозревал, что в будущем она станет одной из самых горячих латиноамериканок планеты. Многие поклонники, которые ценят творчество звезды, просто ее не узнают.

Дженнифер Лопес в детстве
Американская звезда Дженнифер Лопес в детстве. Фото: скриншот с YouTube

Будучи ребенком, Дженнифер имела темные волосы и другие черты лица, чем сейчас. Поэтому, глядя на разницу во внешности, поклонники американской звезды в очередной раз могут убеждаться, что Дженнифер Лопес делала пластические операции.

Некоторые считают, что американская исполнительница делала себе ринопластику, ведь ее нос стал уже. Также они считают, что подвергалась Дженнифер Лопес и блефаропластике. Впрочем, артистка не торопится подтверждать эти слухи.

Напомним, мы писали о том, что известная американская певица Дженнифер Лопес оконфузилась перед всем миром.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса и певица Дженнифер Лопес показала публике свою небинарную дочь.

Также мы сообщали, что американская звезда Дженнифер Лопес снялась для обложки американского журнала Vogue.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас