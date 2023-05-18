Как Дженнифер Лопес выглядела в детстве – звезду просто не узнать

Американская звезда Дженнифер Лопес во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

В сети показали, как в детстве выглядела знаменитая американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес . Глядя на фотографию, можно заметить, что сегодняшний идеал женской красоты совсем не похож на то, как она выглядела в детстве.

Об этом сообщает портал "Childhood Biography"

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Сегодня все знают, что американская звезда Дженнифер Лопес является для многих людей настоящим идеалом женской красоты. Следует отметить, что 53–летняя певица в свои годы выглядит довольно неплохо, даже не скажешь, что ей уже столько лет.

Американская артистка Дженнифер Лопес у себя дома. Фото: скриншот с YouTube

Глядя на то, как Дженнифер Лопес выглядит сегодня, трудно поверить в то, что когда–то ее внешность вряд ли могла кого–нибудь задеть. Глядя на фотографию, можно заметить, что в детские годы американская звезда была совсем другой.

В детстве маленькая Дженнифер Лопес училась в строгой католической школе, но никто даже не подозревал, что в будущем она станет одной из самых горячих латиноамериканок планеты. Многие поклонники, которые ценят творчество звезды, просто ее не узнают.

Американская звезда Дженнифер Лопес в детстве. Фото: скриншот с YouTube

Будучи ребенком, Дженнифер имела темные волосы и другие черты лица, чем сейчас. Поэтому, глядя на разницу во внешности, поклонники американской звезды в очередной раз могут убеждаться, что Дженнифер Лопес делала пластические операции.

Некоторые считают, что американская исполнительница делала себе ринопластику, ведь ее нос стал уже. Также они считают, что подвергалась Дженнифер Лопес и блефаропластике. Впрочем, артистка не торопится подтверждать эти слухи.

Напомним, мы писали о том, что известная американская певица Дженнифер Лопес оконфузилась перед всем миром.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса и певица Дженнифер Лопес показала публике свою небинарную дочь.

Также мы сообщали, что американская звезда Дженнифер Лопес снялась для обложки американского журнала Vogue.