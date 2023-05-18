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Такою її не бачив навіть Бен Аффлек: як Дженніфер Лопес виглядала в дитинстві

18 травня 2023 15:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як Дженніфер Лопес виглядала в дитинстві – зірку просто не впізнати
Американська зірка Дженніфер Лопес під час інтерв'ю. Фото: скріншот зYouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У мережі показали, як у дитинстві виглядала знаменита американська акторка, співачка і танцівниця Дженніфер Лопес. Дивлячись на фотографію, можна помітити, що сьогоднішній ідеал жіночої краси зовсім не схожий на те, як вона виглядала у дитинстві.

Про це повідомляє портал "Childhood Biography"

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Сьогодні всі знають, що американська зірка Дженніфер Лопес є для багатьох людей справжнім ідеалом жіночої краси. Варто зазначити, що 53–річна співачка в свої роки виглядає досить непогано, навіть не скажеш, що їй вже стільки років.

Дженнифер Лопес
Американська артистка Дженніфер Лопес у себе вдома. Фото: скріншот з YouTube

Дивлячись на те, як Дженніфер Лопес виглядає сьогодні, важко повірити в те, що колись її зовнішність навряд чи могла когось зачепити. Дивлячись на фотографію, можна помітити, що у дитячі роки американська зірка була зовсім іншою.

У дитинстві маленька Дженніфер Лопес вчилася у суворій католицькій школі, та ніхто навіть не підозрював, що у майбутньому вона стане однією з найгарячіших латиноамериканок планети. Багато шанувальників, які цінять творчість зірки, просто її не впізнають.

Дженнифер Лопес в детстве
Американська зірка Дженніфер Лопес в дитинстві. Фото: скріншот з YouTube

Будучи дитиною, Дженніфер мала темні волосся та геть інші риси обличчя, ніж зараз. Тому, дивлячись на різницю у зовнішності, шанувальники американської зірки черговий раз можуть переконуватися, що Дженніфер Лопес робила пластичні операції.

Деякі вважають, що американська виконавиця робила собі ринопластику, адже її ніс став вужчим. Також вони вважають, що піддавалася Дженніфер Лопес й блефаропластиці. Втім, артистка не поспішає підтверджувати ці чутки.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома американська співачка Дженніфер Лопес осоромилася перед усім світом.

Раніше ми розповідали про те, що акторка та співачка Дженніфер Лопес показала на публіку свою небінарну доньку.

Також ми повідомляли про те, що американська зірка Дженніфер Лопес знялася для обкладинки американського журналу Vogue.

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