Такой ее еще не видели: Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной девы

Такой ее еще не видели: Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной дивы
Ким Кардашьян стала звездой нового выпуска культового глянца. Звезда украсила обложку 23-го выпуска CR Fashion Book, посвященного музам поколений.
Об этом говорится в Instagram CR Fashion Book.
Новый имидж Ким
Выпуск также посвящен 10-летнему юбилею журнала. Его основательница бывший главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд. Ким стала первой из одиннадцати героинь, кому посвящен новый номер издания.
На обложке Ким позирует с короткой прической, тонкими бровями и в грязной майке Dsquared2. Фотографировал звезду фэшн-фотограф Нади Ли Коэн.
"Ким Кардашьян — муза этого поколения, преодолевшая барьеры и переосмыслившая значение слова "вдохновлять", которая благодаря своему происхождению из реалити-шоу поднялась на вершину бизнеса", — говорится в сообщении на официальной странице в социальной сети издания.
Ким не в первый раз появляется на обложке журнала Карин Ройтфельд. В 2013 году она позировала для третьего номера CR Fashion Book, когда была беременна дочерью Норт. Тогда фотографировал ее Карл Лагерфельд, также она украшала обложку в 2018 году, а в 2020-м стала героиней номера вместе с Наоми Кэмпбелл.
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