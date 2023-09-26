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Такой ее еще не видели: Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной дивы

26 сентября 2023 11:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Такой ее еще не видели: Ким Кардашьян в CR Fashion Book отказалась от образа гламурной девы
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ким Кардашьян стала звездой нового выпуска культового глянца. Звезда украсила обложку 23-го выпуска CR Fashion Book, посвященного музам поколений.

Об этом говорится в Instagram CR Fashion Book.

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Выпуск также посвящен 10-летнему юбилею журнала. Его основательница бывший главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд. Ким стала первой из одиннадцати героинь, кому посвящен новый номер издания.

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: CR Fashion Book

На обложке Ким позирует с короткой прической, тонкими бровями и в грязной майке Dsquared2. Фотографировал звезду фэшн-фотограф Нади Ли Коэн.

"Ким Кардашьян — муза этого поколения, преодолевшая барьеры и переосмыслившая значение слова "вдохновлять", которая благодаря своему происхождению из реалити-шоу поднялась на вершину бизнеса", — говорится в сообщении на официальной странице в социальной сети издания.

Ким не в первый раз появляется на обложке журнала Карин Ройтфельд. В 2013 году она позировала для третьего номера CR Fashion Book, когда была беременна дочерью Норт. Тогда фотографировал ее Карл Лагерфельд, также она украшала обложку в 2018 году, а в 2020-м стала героиней номера вместе с Наоми Кэмпбелл.

Ранее 54-летняя супермодель полностью разделась для известного глянца.

Напомним, игривая Хайди Клум похвасталась соблазнительной фигурой после отказа от строгой диеты.

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