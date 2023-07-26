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Танцы на столе: 54-летняя Дженнифер Лопес показала, как отпраздновала день рождения

26 июля 2023 12:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Танцы на столе: 54-летняя Дженнифер Лопес показала, как отпраздновала день рождения
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженнифер Лопес отметила свой 54-й день рождения. Звезда устроила небольшую вечеринку у бассейна.

Первыми фото артистка поделилась в своем Instagram.

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Скромное празднование

Судя по фотографиям, на вечеринке Лопес не было много людей, но веселья хватало. На одном из снимков актриса танцует на столе в роскошном блестящем платье. На другом — она позирует в бикини, показывая подтянутое тело.

"Настроение "День рождения" целый месяц! День всегда прекрасен, когда Лола приходит поиграть", — подписала фотографии актриса.

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

По информации источников из окружения певицы, в ее жизни веселья будет хватать в ближайшее время. Ведь она и ее муж актер Бен Аффлек планируют обновить брачные обеты в их роскошном поместье.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Почти через 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Дом, в котором сыграют снова свадьбу, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели за 60 миллионов долларов.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, во всей красе продемонстрировала прелести в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова планируют сыграть свадьбу. Пара устроит вечеринку, где возобновит свои супружеские обеты.

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