Танці на столі: 54-річна Дженніфер Лопес показала, як відсвяткувала день народження
Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 54-й день народження. Зірка влаштувала невеличку вечірку біля басейну.
Першими фото артистка поділилася у своєму Instagram.
Скромне святкування
Судячи зі світлин, на вечірці Лопес не було багато людей, але веселощів вистачало. На одному зі знімків актора танцює на столі у розкішній блискучій сукні. На іншому — вона позує у бікіні, демонструючи підтягнуте тіло.
"Настрій "День народження" цілий місяць! День завжди чудовий, коли Лола приходить пограти", — підписала світлини акторка.
За інформацію джерел з оточення співачки, у її житті веселощів вистачатиме найближчим часом. Адже вона та її чоловік актор Бен Аффлек планують оновити шлюбні обітниці у їхньому розкішному маєтку.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже за 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.
Будинок, в якому зіграють знову весілля, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали зі знижкою y 15 мільйонів доларів, вартість нерухомості 60 мільйонів доларів.
Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, у всій красі продемонструвала принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову планують зіграти весілля. Пара влаштує вечірку, де поновить свої шлюбні обітниці.