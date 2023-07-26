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Танці на столі: 54-річна Дженніфер Лопес показала, як відсвяткувала день народження

26 липня 2023 12:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Танці на столі: 54-річна Дженніфер Лопес показала, як відсвяткувала день народження
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 54-й день народження. Зірка влаштувала невеличку вечірку біля басейну.

Першими фото артистка поділилася у своєму Instagram.

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Судячи зі світлин, на вечірці Лопес не було багато людей, але веселощів вистачало. На одному зі знімків актора танцює на столі у розкішній блискучій сукні. На іншому — вона позує у бікіні, демонструючи підтягнуте тіло.

"Настрій "День народження" цілий місяць! День завжди чудовий, коли Лола приходить пограти", — підписала світлини акторка.

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

За інформацію джерел з оточення співачки, у її житті веселощів вистачатиме найближчим часом. Адже вона та її чоловік актор Бен Аффлек планують оновити шлюбні обітниці у їхньому розкішному маєтку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже за 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Будинок, в якому зіграють знову весілля, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали зі знижкою y 15 мільйонів доларів, вартість нерухомості 60 мільйонів доларів.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, у всій красі продемонструвала принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову планують зіграти весілля. Пара влаштує вечірку, де поновить свої шлюбні обітниці.

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