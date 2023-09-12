Это моя ночь: Танцевальный хит Каменских зазвучал на украинском

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Хит NK (Настя Каменских) "#Этомояночь" получил новое звучание. А уже 15 сентября в сети появятся такие песни NK, как "Девоски рулят", "Красное вино", "Попа как у Ким".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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В репертуаре NK уже много лет есть украиноязычные хиты. Поклонники артистки знают наизусть песни "Почуття", "Обіцяю", "Тримай", "Додому" и многие другие. И уже два года, как ее программа стала полностью украиноязычной.

"Украинский язык — мой первый и родной. Я общаюсь на украинском в семье и с близкими, с детства любила петь украинские колядки", — вспоминает артистка.

Песню "Этомояночь" в украинском варианте Настя Каменских впервые исполнила 2 года назад на одном из благотворительных выступлений.

"С самого начала сольного проекта NK я выпустила много треков на украинском языке, которые стали настоящими хитами и которым тысячи людей подпевали на концертах на главных городских площадях и масштабных фестивалях. А последние 2 года на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины я выступаю исключительно с украиноязычной программой По просьбе поклонников, для которых некоторые песни уже по-настоящему знаковые и включают в себя воспоминания о счастливых временах, мы перевели их на украинский, все это время я вижу, с каким восторгом и теплом они воспринимаются аудиторией во время моих выступлений, поэтому я решила выпустить эти песни на цифровых площадках, чтобы все желающие могли как следует подготовиться и на моих концертах спеть их со мной в унисон!", — комментирует Каменских.

Услышать все эти песни вживую можно будет 30 сентября во Дворце "Украина" на сольном концерте Насти Каменских "Я — Україна".

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