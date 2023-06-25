Танцовщик спас Бейонсе от конфуза во время ее грандиозного шоу

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе продолжает свой грандиозный тур RENAISSANCE. На этот раз артистка посетила Германию, где чуть не оконфузилась на сцене.

Об этом пишет Daily Mail.

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Танцовщик спас певицу на концерте

Бейонсе, как всегда, вышла на сцену с зажигательным треком и в откровенном платье. Артистка устроила энергичные танцы и не заметила, как ее наряд в зоне декольте предательски начал сползать вниз. Танцовщик певицы пришел ей на помощь и прикрыл собой. Артистка допела песню и оставила сцену, поддерживая бюст.

Во время своего тура артистка не впервые удивляет поклонников. Так, Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью в 53 тысячи долларов. Также почти на каждом концерте вместе с певицей выступает ее дочь Блу Айви. Девушка задействована в балете исполнительницы.

Напомним, певица Bebe Rexha чуть не осталась без глаза во время концерта. Фанат бросил в нее мобильный телефон и попал в лицо.

Ранее стало известно, что исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестного мужчину посреди концерта.