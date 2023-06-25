Танцовщик спас Бейонсе от конфуза во время ее грандиозного шоу
Певица Бейонсе продолжает свой грандиозный тур RENAISSANCE. На этот раз артистка посетила Германию, где чуть не оконфузилась на сцене.
Об этом пишет Daily Mail.
Танцовщик спас певицу на концерте
Бейонсе, как всегда, вышла на сцену с зажигательным треком и в откровенном платье. Артистка устроила энергичные танцы и не заметила, как ее наряд в зоне декольте предательски начал сползать вниз. Танцовщик певицы пришел ей на помощь и прикрыл собой. Артистка допела песню и оставила сцену, поддерживая бюст.
@byseyn
Damn he did it so smooth 💯 #lestwins #beyonce #blueivy #renaissance #renaissancetour #breakmysoul #hamburg♬ original sound - Seyn
Во время своего тура артистка не впервые удивляет поклонников. Так, Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью в 53 тысячи долларов. Также почти на каждом концерте вместе с певицей выступает ее дочь Блу Айви. Девушка задействована в балете исполнительницы.
Напомним, певица Bebe Rexha чуть не осталась без глаза во время концерта. Фанат бросил в нее мобильный телефон и попал в лицо.
Ранее стало известно, что исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестного мужчину посреди концерта.