Тарабарова рассказала, как ее мама чувствует себя после эвакуации из Херсона
Светлана Тарабарова вывезла своих родителей из Херсона в декабре. Звезда рассказала, как ее самые родные люди чувствуют себя сейчас.
Фото с мамой артистка поделилась в своем Instagram.
Больно видеть, как разрушают родной город
Певица Светлана Тарабарова на фото обнимает маму. Звезда признается, женщине непросто быть вдали от родного дома.
"Мама. Мой оберег, мое вдохновение. Так хочу, чтобы она улыбалась. Я счастлива, что мои родители сейчас рядом. Но они все равно очень скучают по дому...И каждый день стараюсь отвлекать их от новостей о Херсоне...это почти невозможно, так как больно видеть, как разрушают родной город...Но такие объятия, такие моменты вместе бесценные. Все, что сейчас держит — это простые человеческие искренние эмоции, поддержка. Берегите своих родных, пора жить ради людей. Должны выстоять", — прокомментировала Тарабарова.
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