Тарабарова рассказала, как ее мама чувствует себя после эвакуации из Херсона

Светлана Тарабарова с матерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

Светлана Тарабарова вывезла своих родителей из Херсона в декабре. Звезда рассказала, как ее самые родные люди чувствуют себя сейчас.

Фото с мамой артистка поделилась в своем Instagram.

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Больно видеть, как разрушают родной город

Певица Светлана Тарабарова на фото обнимает маму. Звезда признается, женщине непросто быть вдали от родного дома.

Светлана Тарабарова с матерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

Светлана Тарабарова с матерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

"Мама. Мой оберег, мое вдохновение. Так хочу, чтобы она улыбалась. Я счастлива, что мои родители сейчас рядом. Но они все равно очень скучают по дому...И каждый день стараюсь отвлекать их от новостей о Херсоне...это почти невозможно, так как больно видеть, как разрушают родной город...Но такие объятия, такие моменты вместе бесценные. Все, что сейчас держит — это простые человеческие искренние эмоции, поддержка. Берегите своих родных, пора жить ради людей. Должны выстоять", — прокомментировала Тарабарова.

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