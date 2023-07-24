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Тарабарова рассказала, как ее мама чувствует себя после эвакуации из Херсона

24 июля 2023 13:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тарабарова рассказала, как ее мама чувствует себя после эвакуации из Херсона
Светлана Тарабарова с матерью. Фото: instagram.com/tarabarova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Светлана Тарабарова вывезла своих родителей из Херсона в декабре. Звезда рассказала, как ее самые родные люди чувствуют себя сейчас.

Фото с мамой артистка поделилась в своем Instagram.

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Певица Светлана Тарабарова на фото обнимает маму. Звезда признается, женщине непросто быть вдали от родного дома.

 

Светлана Тарабарова с матерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

 

Светлана Тарабарова с матерью. Фото: instagram.com/tarabarova/

"Мама. Мой оберег, мое вдохновение. Так хочу, чтобы она улыбалась. Я счастлива, что мои родители сейчас рядом. Но они все равно очень скучают по дому...И каждый день стараюсь отвлекать их от новостей о Херсоне...это почти невозможно, так как больно видеть, как разрушают родной город...Но такие объятия, такие моменты вместе бесценные. Все, что сейчас держит — это простые человеческие искренние эмоции, поддержка. Берегите своих родных, пора жить ради людей. Должны выстоять", — прокомментировала Тарабарова.

Ранее Светлана Тарабарова впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.

Бабушка Даши Астафьевой живет на Днепропетровщине. По словам звезды, в деревне ее бабушки, как и в десятках городов и поселков нашей страны, нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для частного хозяйства – это катастрофа.

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