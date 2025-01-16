Тарас Тополя и Елена Тополя поцеловались на камеру - фото

Тарас Тополя с женой очаровали нежным фото от их дочери
Звездные супруги Тарас и Елена Тополи показали, как их четырехлетняя дочь осваивает фотографию. Маленькая Мария сделала родителям романтический снимок.
Снимком экс-Alyosha поделилась в своем Instagram.
Олена Тополя показала нежное фото с мужем
Девочка запечатлела своих родителей во время поцелуя. Лидер группы "Антитіла" и его жена в уютных свитерах нежно обнимали и целовали друг друга на камеру.
"Любовь. Фотограф — Маруся Тополя. Наша девочка очень любит фотографировать", — подписала фотографию Елена.
Звездная семья сейчас наслаждается совместным отдыхом и старается больше времени проводить вместе. Так, на своей странице певец показал, как они с семьей играли в "Монополию". Победителем в игре стал старший сын пары 11-летний Роман.
"Юный монополист ободрал до нитки маму, папу и брата", — пошутил Тополя.
Ранее Селин Дион удивила видом своих трех взрослых сыновей на редком семейном фото.
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