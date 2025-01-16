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Тарас Тополя с женой очаровали нежным фото от их дочери

16 января 2025 11:46
Мария Покровская - Редактор
Тарас Тополя и Елена Тополя поцеловались на камеру - фото
Тарас и Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger
Мария Покровская - Редактор

Звездные супруги Тарас и Елена Тополи показали, как их четырехлетняя дочь осваивает фотографию. Маленькая Мария сделала родителям романтический снимок.

Снимком экс-Alyosha поделилась в своем Instagram.

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Девочка запечатлела своих родителей во время поцелуя. Лидер группы "Антитіла" и его жена в уютных свитерах нежно обнимали и целовали друг друга на камеру.

"Любовь. Фотограф — Маруся Тополя. Наша девочка очень любит фотографировать", — подписала фотографию Елена.

Тарас Тополя с женой Еленой
Тарас и Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Звездная семья сейчас наслаждается совместным отдыхом и старается больше времени проводить вместе. Так, на своей странице певец показал, как они с семьей играли в "Монополию". Победителем в игре стал старший сын пары 11-летний Роман.

"Юный монополист ободрал до нитки маму, папу и брата", — пошутил Тополя.

Сын Тараса и Елены Тополи
Роман Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

Ранее Селин Дион удивила видом своих трех взрослых сыновей на редком семейном фото.

Также мы писали, что избранница Александра Терена призналась, сколько планирует детей.

соцсети семья Alyosha Тарас Тополя украинские звезды

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