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Тарас Цымбалюк романтично поздравил любимую в сказочном Львове

24 мая 2023 15:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда Поймать Кайдаша Тарас Цымбалюк романтично поздравил любимую в сказочном Львове
Актер Тарас Цымбалюк с любимой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк устроил любимой романтические выходные. Знаменитость отпраздновал с невестой ее день рождения во Львове.

Фото пара опубликовала в Instagram.

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Тарас Цымбалюк нежно поздравил с днем рождения свою девушку Светлану Готочкину. Пара отправилась в романтическое путешествие на несколько дней.

Тарас Цымбалюк с любимой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
Тарас Цымбалюк с любимой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

"С днем рождения, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P.S Остальное — прошепчу сегодня на ушко", — написал на своей странице в социальной сети Тарас.

Сама Светлана поделилась с фолловерами видео, на котором завтракает с любимым на балконе гостиницы в центре Львова. Также девушка заинтриговала подписчиков содержимым маленькой коробочки, которую ей вручил Тарас Цымбалюк в день рождения.

Невеста Тараса Цымбалюка принимает подарки. Фото: instagram.com/got.sveta
Тарас Цымбалюк отправился с невестой в романтическое путешествие во Львов. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
Невеста Тараса Цимбалюка заинтересовала подписчиков его подарком. Фото: instagram.com/got.sveta
Невеста Тараса Цимбалюка заинтриговала подписчиков его подарком. Фото: instagram.com/got.sveta

В прошлом году актер развелся с дизайнером Тиной. Тарас рассказал в соцсетях, что "чтобы остаться счастливыми, они должны выбрать отдельные дороги". Это был второй брак актера. Впервые он женился на однокурснице Ангелине, но брак продержился всего полтора года. Затем актер понял, что поторопился с женитьбой.

Напомним, блоггер Даша Квиткова отправилась в отпуск в Майами. Звезда порадовала фолловеров очередной откровенной фотосессией.

Победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана Лыжичко отмечает 50-летие. По этому случаю артистка прокомментировала свой возраст и объявила сбор нужд военных.

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