Звезда Поймать Кайдаша Тарас Цымбалюк романтично поздравил любимую в сказочном Львове

Актер Тарас Цымбалюк с любимой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк устроил любимой романтические выходные. Знаменитость отпраздновал с невестой ее день рождения во Львове.

Фото пара опубликовала в Instagram.

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Тарас Цымбалюк с любимой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Тарас Цымбалюк с любимой. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

"С днем рождения, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P.S Остальное — прошепчу сегодня на ушко", — написал на своей странице в социальной сети Тарас.

Сама Светлана поделилась с фолловерами видео, на котором завтракает с любимым на балконе гостиницы в центре Львова. Также девушка заинтриговала подписчиков содержимым маленькой коробочки, которую ей вручил Тарас Цымбалюк в день рождения.

Невеста Тараса Цымбалюка принимает подарки. Фото: instagram.com/got.sveta

Тарас Цымбалюк отправился с невестой в романтическое путешествие во Львов. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Невеста Тараса Цимбалюка заинтриговала подписчиков его подарком. Фото: instagram.com/got.sveta

В прошлом году актер развелся с дизайнером Тиной. Тарас рассказал в соцсетях, что "чтобы остаться счастливыми, они должны выбрать отдельные дороги". Это был второй брак актера. Впервые он женился на однокурснице Ангелине, но брак продержился всего полтора года. Затем актер понял, что поторопился с женитьбой.

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