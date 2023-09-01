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Бекхэм поздравил сына-футболиста с днем рождения

1 сентября 2023 12:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Татова гордість: Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження
Дэвид Бекхэм с детьми. Фото: instagram.com/davidbeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболист и модель Ромео Бекхэм отмечает сегодня свой день рождения. Парня нежно поздравили его звездные родители.

Дэвид Бекхэм умилил нежными кадрами в соцсети.

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Ромео Бекхэм пошел по стопам отца и делает карьеру в спорте, а иногда даже ходит с прической, которая была у его легендарного папы в юные годы. Звездная семья поздравила сына с 21 днем рождения.

 

"С днем рождения, мой маленький мужчина. Папа очень гордится тем, каким человеком ты стал: добрым, щедрым и страстным по отношению к вещам, которые ты любишь. Продолжай оставаться, тем кем ты есть, и смело мечтай, мы любим тебя очень", — подписал видео, на котором изображены архивные кадры из жизни Ромео Дэвид Бекхэм.

Виктория тоже запостила подобное видео и добавила, что слова не могут выразить, как сильно она любит сына.

Ромео не единственный сын в семье Бекхэмов, поражающий талантом. Виктория Бекхэм похвасталась недавно способностями своего сына Круза. Парень мастерски сыграл на гитаре легендарный хит The Beatles.

Ранее Виктория Бекхэм устроила страстную романтику с мужем на закате.

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