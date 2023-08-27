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Син Бекхемів переграв легендарних The Beatles

27 серпня 2023 19:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Син Вікторії Бекхем переграв легендарних The Beatles
Круз Бекхем з батьком Девідом. Фото: .instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вікторія Бекхем похизувалася талантом свого сина Круза. Хлопець майстерно зіграв на гітарі легендарний хіт The Beatles.

Відео горда мама опублікувала в Instagram.

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49-річна Вікторія Бекхем показала 18-річного сина, який грає на гітарі в Хорватії. Круз сидів на кам'яній стіні на березі моря перед яскравим заходом сонця і виконував пісню The Beatles Here Comes The Sun.

 

Here Comes the Sun з’явилася в альбомі групи Abbey Road 1969 року та стала світовим хітом і отримала схвальні відгуки критиків. Її написав Джордж Гаррісон, і станом на 2021 рік це пісня The Beatles, яка найчастіше прослуховується на Spotify у всьому світі.

Це не перший випадок, коли Круз демонструє свої музичні здібності. Він випустив святковий сингл If Everyday Was Christmas у 2016 році та натякнув, що може працювати над новою музикою у квітні, коли поділився фотографією, на якій зображений у студії звукозапису. Підліток навчився грати на гітарі, фортепіано, барабанах і навіть на мандоліні і сказав, що він зосереджений на тому, щоб "просто створювати музику, яку любить".

Круз завжди цікавився музикою, оскільки на його 18-й день народження його знамениті батьки поділилися серією ретроспективних кліпів, на яких їхній син співає та виступає в дитинстві.

Минулого року Круз вийшов на сцену, щоб виступити в Майамі з рок-групою, і, як повідомляється, підписав контракт з Tap Music, який раніше мав домовленість з Дуа Ліпою та низкою інших гучних імен, включаючи Еллі Голдінг і Лану дель Рей.

Раніше син-футболіст Бекхема знявся у стильній рекламі спортивного бренду.

Нагадаємо, Девід Бекхем замилував ексклюзивними кадрами з нагоди дня народження доньки.

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