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Тату-мастер Анджелины Джоли наконец показал, какой рисунок сделал на ее руках

25 августа 2023 15:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тату-мастер Анджелины Джоли наконец показал, какой рисунок сделал на ее руках
Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/anjelinajolie_afficiall/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Наконец стало известно, что Анджелина Джоли пожелала изобразить на своих средних пальцах руки. Тату-мастер звезды извинился перед ней за любой стресс, вызванный спекуляциями поклонников.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новая татуировка актрисы

48-летняя актриса "Малефисенты" Анджелина Джоли заинтриговала поклонников новой татуировкой. Фото на своей странице показал мастер татуировок. В социальных сетях предположили, что Анджелина таким образом оставила "месседж" ее бывшему мужу Брэду Питту. В действительности все было не так.

 

Актриса Анджелина Джоли и ее новая татуировка. Фото: instagram.com/mr.k_tattoo/

"Прежде всего, мне жаль за все плохие предположения и я искренне прошу извинить меня Анджелину Джоли за стресс, который мог принести ей. Эта татуировка изображает два кинжала/ничего, не связанного с религией или крестом", — пояснил мастер.

На снимке видно, как Анджелина сидит на стуле, повернув ладони к камере. Лица звезды в кадре не было.

Актриса и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году, а официально поженились в 2014 году. Однако в 2016 году Джоли подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Бывшая пара вела длительную борьбу за опеку: актриса желала единоличной опеки, а Брэд боролся за общую – и выиграл. Экс-супруги воспитывают Пакса, Нокса, Шайло, Захару, и Мэддокса.

Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.

Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.

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