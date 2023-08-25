Тату-мастер Анджелины Джоли наконец показал, какой рисунок сделал на ее руках
Наконец стало известно, что Анджелина Джоли пожелала изобразить на своих средних пальцах руки. Тату-мастер звезды извинился перед ней за любой стресс, вызванный спекуляциями поклонников.
Об этом пишет Daily Mail.
Новая татуировка актрисы
48-летняя актриса "Малефисенты" Анджелина Джоли заинтриговала поклонников новой татуировкой. Фото на своей странице показал мастер татуировок. В социальных сетях предположили, что Анджелина таким образом оставила "месседж" ее бывшему мужу Брэду Питту. В действительности все было не так.
"Прежде всего, мне жаль за все плохие предположения и я искренне прошу извинить меня Анджелину Джоли за стресс, который мог принести ей. Эта татуировка изображает два кинжала/ничего, не связанного с религией или крестом", — пояснил мастер.
На снимке видно, как Анджелина сидит на стуле, повернув ладони к камере. Лица звезды в кадре не было.
Актриса и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году, а официально поженились в 2014 году. Однако в 2016 году Джоли подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".
Бывшая пара вела длительную борьбу за опеку: актриса желала единоличной опеки, а Брэд боролся за общую – и выиграл. Экс-супруги воспитывают Пакса, Нокса, Шайло, Захару, и Мэддокса.
Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.
Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.