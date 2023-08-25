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Тату-майстер Анджеліни Джолі нарешті показав, який малюнок зробив на її руках

25 серпня 2023 15:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тату-майстер Анджеліни Джолі нарешті показав, який малюнок зробив на її руках
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/anjelinajolie_afficiall/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нарешті стало відомо, що Анджеліна Джолі забажала зобразити на своїх середніх пальцях руки. Тату-майстер зірки вибачився перед нею за будь-який стрес, викликаний спекуляціями шанувальників.

Про це пише Daily Mail.

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Нове татуювання акторки

48-річна актриса "Малефісенти" Анджеліна Джолі заінтригувала прихильників новим татуюванням. Фото на своїй сторінці показав майстер татуювань. У соціальних мережах припустили, що Анджеліна таким чином залишила "меседж" її колишньому чоловіку Бреду Пітту. Насправді все було не так.

 

Акторка Анджеліна Джолі та її нове татуювання. Фото: instagram.com/mr.k_tattoo/

"Перш за все, мені шкода за всі погані припущення і я щиро вибачаюся перед Анджеліною Джолі за стрес, який міг завдати їй. Це татуювання зображує два кинджали/нічого не пов’язано з релігією чи хрестом", — пояснив майстер.

На знімку видно, як Анджеліна сидить на стільці, повернувши долоні до камери. Обличчя зірки в кадрі не було.

Актриса та Бред Пітт почали зустрічатися в 2005 році, а офіційно одружилися у 2014 році. Однак у 2016 році Джолі подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

Колишня пара вела тривалу боротьбу за опіку: акторка бажала одноосібної опіки, а Бред боровся за спільну — і виграв. Експодружжя виховує Пакса, Нокса, Шайло, Захару і Меддокса.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.

Раніше Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню.

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