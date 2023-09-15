То, что нужно женщине: Андре Тан в новой коллекции переосмыслил традиционную вышиванку

Модель в вышиванке из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Дизайнер Андре Тан в новой коллекции решил спасти украинскую женщину от стереотипных представлений о форме и цвете одежды на "холодный сезон". Цель коллекции "осень-зима 2023/24" — подарить женщине больше света, приятных красок и хорошего настроения с помощью интересных и нестандартных дизайнерских решений.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент дизайнера.

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Адаптация вышиванки под повседневность

Дизайнер продолжает работать и экспериментировать с эко-материалами. В коллекции присутствуют приятные на ощупь ткани нежно-бежевого и белого цвета из эко-хлопка и даже экологичная кожа из переработанной кожуры бананов. Палитра осенне-зимней одежды содержит цветовые решения на каждый день и любое настроение: от минималистических, мягких свитеров и брюк до более дерзких и смелых красок (например, ярко-желтых мини-юбок в сочетании с желтыми оверсайз-пуховиками).

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в вышиванку из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Также в этом сезоне Андре Тан продолжает переосмысление украинской вышиванки и ее адаптацию под повседневность. На этот раз дизайнер создал черные вышиванки, с черным орнаментом, которые прекрасно подходят под кожаные сапоги. Новая коллекция во многом построена на экспериментах с "традиционной" одеждой — таким образом дизайнер побуждает свою аудиторию к активным поискам себя и новому опыту. Переработанная "классика" — один из фирменных признаков дизайнера, проявившийся и в этом сезоне в виде нестандартных костюмов и пиджаков, удлиненных оверсайз-жилетов без рукавов. Андре Тан даже прибегает к приему "наслоения": в коллекции присутствуют модели брюк, в которые "встроены" джинсы.

Впервые в истории бренда в коллекции появились макси-пальто, белые и гусиные лапки, содержащие в себе настоящую магию стройности и женственности. "Женщина, элегантность, подлинность — это и есть ДНК бренда Andre Tan", — комментирует новую коллекцию дизайнер.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в вышиванке из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

Модель в наряде из новой коллекции Андре Тана. Фото: менеджер дизайнера.

"Так сложилось, что я очень хорошо понимаю женщину, ее сложную эмоциональную природу и внутреннюю архитектуру. В то же время женщину можно изучать и исследовать вечность, каждый раз открывать новые грани ее сущности. Поэтому каждая моя коллекция — это новые исследования и догадки о том, что по-настоящему нужно женщине. В этой коллекции я попытался показать, что даже холодная погода и туман за окном — это не повод прибегать к меланхолии. Моя задача как дизайнера — улучшить настроение, помочь женщине сиять и демонстрировать свое внутреннее сияние независимо от сезона", — рассказал Андре Тан.

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