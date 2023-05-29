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Тейлор Свифт, которая недавно разорвала помолвку, съезжается с новым бойфрендом

29 мая 2023 12:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тейлор Свифт, которая недавно разорвала помолвку, съезжается с новым бойфрендом
Певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно американская певица Тейлор Свифт разорвала помолвку с английским актером Джо Элвином. Вместе они были более шести лет. Теперь многократная лауреатка премии "Грэмми" встречается с фронтменом английской поп-рок группы The 1975, Мэттью Хили. Более того — парочка съезжается лишь через месяц романтических встреч.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Будут жить вместе

34-летний Мэттью Хили переезжает из Великобритании в США, чтобы вместе жить с Тейлор. Также он будет работать над ее новым альбомом.

"Я могу рассказать, что фронтмен The 1975 отправил свои любимые гитары, аудиоинтерфейсы, синтезаторы и компьютерную технику, чтобы создать в новом доме хиты. Он и Тейлор очень влюблены и хотят проводить вместе как можно больше времени. Также Мэттью уже сказал команде The 1975, что в ближайшем будущем он будет делать все демозаписи группы в Америке", — сообщил источник.

Свифт и Хили недолго встречались десять лет назад, однако отношения тогда не задались. Какой американский город звездная пара выбрала для совместной жизни, окружение артистов не сообщает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что в Нью-Йорке за круглую сумму продают таунхаус, где жила Тейлор Свифт. Также мы рассказывали, что поклонник Тейлор Свифт стал ее телохранителем, чтобы попасть на концерт кумира.

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