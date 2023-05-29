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Тейлор Свіфт, яка нещодавно розірвала заручини, з'їжджається з новим бойфрендом

29 травня 2023 12:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тейлор Свіфт, яка нещодавно розірвала заручини, з'їжджається з новим бойфрендом
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно американська співачка Тейлор Свіфт розірвала заручини з англійським актором Джо Елвіном. Разом вони були понад шість років. Тепер багаторазова лауреатка премії "Ґреммі" зустрічається з фронтменом англійського поп-рок гурту The 1975, Меттью Гілі. Ба більше — парочка з'їжджається лише через місяць романтичних зустрічей.

Про це повідомляє видання Mirror.

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Житимуть разом

34-річний Меттью Гілі переїжджає з Великої Британії до США, аби разом жити з Тейлор. Також він працюватиме над її новим альбомом.

"Я можу розповісти, що фронтмен The 1975 відправив свої улюблені гітари, аудіоінтерфейси, синтезатори та комп'ютерну техніку, щоб створити в новому домі хіти. Він і Тейлор дуже закохані і хочуть проводити разом якомога більше часу. Також Меттью вже сказав команді The 1975, що в найближчому майбутньому він буде робити всі демозаписи групи в Америці", — повідомило джерело.

Свіфт та Гілі недовго зустрічалися десять років тому, проте тоді стосунки не задалися. Яке американське місто зіркова пара обрала для спільного життя, оточення артистів не повідомляє. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку за кругленьку суму продають таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що шанувальник Тейлор Свіфт став її охоронцем, аби потрапити на концерт кумира.

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