Тейлор Свифт чуть не подавилась насекомым во время концерта

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

Видео конфуза поклонники артистки запостила в социальной сети.

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Тейлор Свифт, которая сейчас находится в турне, на сцене чуть не подавилась насекомым. Звезда попыталась с юмором отреагировать на ситуацию.

I FINALLY FOUND A VIDEO OF HER SWALLOWING THE BUG 😭😭😭 POOR THING😭😭😭 pic.twitter.com/tGupZQakpb — zaynah / finals season (@peaceofseven) Июнь 5, 2023

"Я проглотила насекомое. Извините. Я уже в порядке, но это так тупо. Очень вкусно, — попыталась отшутиться Свифт, когда фанаты начали смеяться, — есть ли шанс, что кто-то в зале этого не увидел? Постараюсь больше не глотать насекомых, хотя вряд ли получится, их сегодня очень много".

Во время концертов певицы не редко происходят забавные случаи. К примеру, недавно поклонники звезды в соцсети сообщили, что настолько любят ее творчество, что не могут пропустить ни одной ее песни во время шоу. Поэтому надевают подгузники для взрослых, чтобы не выходить в туалет.

Во время другого концерта Тейлор обратила внимание на фанатку, эмоционально певшую ее песню в зале. Артистка настолько впечатлилась, что пригласила девушку к себе на сцену.

Напомним, Тейлор Свифт стала второй самой богатой певицей в мире. Согласно оценкам Forbes, исполнительница хита "All Too Well" может похвастаться чистым капиталом в 740 миллионов долларов. Ее рекордные продажи музыки и спрос на гастрольные билеты (сейчас артистка в мировом туре) составляют основную часть этой цифры.

Недавно стало известно, что американская певица Тейлор Свифт встречается с фронтменом английской поп-рок группы The 1975, Мэттью Хилли. Парочка съезжается только спустя месяц романтических встреч.