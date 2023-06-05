Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тейлор Свифт едва не подавилась насекомым во время концерта arrow

Тейлор Свифт едва не подавилась насекомым во время концерта

5 июня 2023 15:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тейлор Свифт чуть не подавилась насекомым во время концерта
Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

Видео конфуза поклонники артистки запостила в социальной сети.

Читайте также:

Досадный конфуз

Тейлор Свифт, которая сейчас находится в турне, на сцене чуть не подавилась насекомым. Звезда попыталась с юмором отреагировать на ситуацию.

"Я проглотила насекомое. Извините. Я уже в порядке, но это так тупо. Очень вкусно, — попыталась отшутиться Свифт, когда фанаты начали смеяться, — есть ли шанс, что кто-то в зале этого не увидел? Постараюсь больше не глотать насекомых, хотя вряд ли получится, их сегодня очень много".

Во время концертов певицы не редко происходят забавные случаи. К примеру, недавно поклонники звезды в соцсети сообщили, что настолько любят ее творчество, что не могут пропустить ни одной ее песни во время шоу. Поэтому надевают подгузники для взрослых, чтобы не выходить в туалет.

Во время другого концерта Тейлор обратила внимание на фанатку, эмоционально певшую ее песню в зале. Артистка настолько впечатлилась, что пригласила девушку к себе на сцену.

Напомним, Тейлор Свифт стала второй самой богатой певицей в мире. Согласно оценкам Forbes, исполнительница хита "All Too Well" может похвастаться чистым капиталом в 740 миллионов долларов. Ее рекордные продажи музыки и спрос на гастрольные билеты (сейчас артистка в мировом туре) составляют основную часть этой цифры.

Недавно стало известно, что американская певица Тейлор Свифт встречается с фронтменом английской поп-рок группы The 1975, Мэттью Хилли. Парочка съезжается только спустя месяц романтических встреч.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас