Тейлор Свифт вдохновила Дрю Бэрримор рассказать о личной жизни

Актриса Дрю Бэрримор. Фото: Google

Голливудская актриса Дрю Бэрримор подтвердила, что она встречается с мужчиной. Этот факт звезда скрывала не один год. Рассекретить ее вдохновила многократная лауреатка премии "Грэмми", певица Тейлор Свифт.

Об этом сообщает издание US Weeekly.

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В разговоре со своей приятельницей и коллегой по Голливуду, Гвинет Пэлтроу, 48-летняя Дрю призналась, что познакомилась с мужчиной в закрытом приложении для знакомств еще три года назад. Именно в то время, кстати, Бэрримор заявила, что больше никогда не выйдет замуж.

Сначала актриса не воспринимала эти отношения слишком серьезно, но недавно решила сделать большой шаг навстречу избраннику и пригласила его на свадьбу друзей. Тот согласился, хотя и пошутил: "Ого! Через три с половиной года ты отважилась пригласить меня на свадьбу".

Впрочем, показывать избранника, называть его имя, или намекнуть, чем он занимается Дрю Бэрримор не стала.

Актриса Дрю Бэрримор. Фото: Google

По словам актрисы, она не планировала никому рассказывать о своей личной жизни, но передумала, вдохновившись Тейлор Свифт и ее новым романом с игроком НФЛ Тревисом Келси, выступающим за команду "Канзас-Сити Чифс".

"Дело в том, что я была одинока семь лет, но когда увидела, как Тейлор запросто идет на свидание с Келси и наблюдает за его игрой вместе с членами его семьи, у меня случился момент озарения в духе Опры (шоувумен Опры Уинфри. — Ред.) Это было так естественно. Конечно, Тейлор далеко не обычная, но в тот момент она была просто женщиной, которая пришла увидеть своего мужчину, не задумываясь лишний раз и не пытаясь быть "темной лошадкой", что-то скрывать и вести себя странно", — призналась Берримор.

Тейлор Свифт на свидании с Тревисом Келси. Фото: Page Six

Дрю перестала ходить на свидания с тех пор, как в 2016 году рассталась со своим третьим мужем, консультантом по искусству Виллом Копельманом после трех лет брака. Также до этого актриса имела несколько серьезных долгосрочных отношений и была обручена.

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