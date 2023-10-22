Тейлор Свифт вдохновила Дрю Бэрримор рассказать о личной жизни
Голливудская актриса Дрю Бэрримор подтвердила, что она встречается с мужчиной. Этот факт звезда скрывала не один год. Рассекретить ее вдохновила многократная лауреатка премии "Грэмми", певица Тейлор Свифт.
Об этом сообщает издание US Weeekly.
Берримор не одинока
В разговоре со своей приятельницей и коллегой по Голливуду, Гвинет Пэлтроу, 48-летняя Дрю призналась, что познакомилась с мужчиной в закрытом приложении для знакомств еще три года назад. Именно в то время, кстати, Бэрримор заявила, что больше никогда не выйдет замуж.
Сначала актриса не воспринимала эти отношения слишком серьезно, но недавно решила сделать большой шаг навстречу избраннику и пригласила его на свадьбу друзей. Тот согласился, хотя и пошутил: "Ого! Через три с половиной года ты отважилась пригласить меня на свадьбу".
Впрочем, показывать избранника, называть его имя, или намекнуть, чем он занимается Дрю Бэрримор не стала.
По словам актрисы, она не планировала никому рассказывать о своей личной жизни, но передумала, вдохновившись Тейлор Свифт и ее новым романом с игроком НФЛ Тревисом Келси, выступающим за команду "Канзас-Сити Чифс".
"Дело в том, что я была одинока семь лет, но когда увидела, как Тейлор запросто идет на свидание с Келси и наблюдает за его игрой вместе с членами его семьи, у меня случился момент озарения в духе Опры (шоувумен Опры Уинфри. — Ред.) Это было так естественно. Конечно, Тейлор далеко не обычная, но в тот момент она была просто женщиной, которая пришла увидеть своего мужчину, не задумываясь лишний раз и не пытаясь быть "темной лошадкой", что-то скрывать и вести себя странно", — призналась Берримор.
Дрю перестала ходить на свидания с тех пор, как в 2016 году рассталась со своим третьим мужем, консультантом по искусству Виллом Копельманом после трех лет брака. Также до этого актриса имела несколько серьезных долгосрочных отношений и была обручена.
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