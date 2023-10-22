Тейлор Свіфт надихнула Дрю Беррімор розповісти про особисте життя

Акторка Дрю Беррімор. Фото: Google

Голлівудська акторка Дрю Беррімор підтвердила, що вона зустрічається з чоловіком. Цей факт зірка приховувала не один рік. Розсекретити її надихнула багаторазова лауреатка премії "Ґреммі", співачка Тейлор Свіфт.

Про це повідомляє видання US Weeekly.

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У розмові зі своєю приятелькою та колежанкою по Голлівуду, Гвінет Пелтроу, 48-річна Дрю зізналася, що познайомилася з чоловіком у закритому додатку для знайомств ще три роки тому. Саме в той час, до речі, Беррімор заявила, що більше ніколи не вийде заміж.

Спочатку акторка не сприймала ці стосунки надто серйозно, але нещодавно вирішила зробити великий крок назустріч обранцеві та запросила його на весілля друзів. Той погодився, хоча і пожартував: "Ого! Через три з половиною роки ти наважилася запросити мене на весілля".

Втім показувати обранця, називати його ім'я, або ж натякнути, чим він займається Дрю Беррімор не стала.

Акторка Дрю Беррімор. Фото: Google

За словами актриси, вона не планувала нікому розповідати про своє особисте життя, але передумала, надихнувшись Тейлор Свіфт та її новим романом із гравцем НФЛ Тревісом Келсі, який виступає за команду "Канзас-Сіті Чіфс".

"Річ у тому, що я була самотня сім років, але коли побачила, як Тейлор запросто йде на побачення з Келсі і спостерігає за його грою разом із членами його сім'ї, у мене стався момент осяяння в дусі Опри (шоувумен Опри Вінфрі. — Ред.). Це було так природно. Звичайно, Тейлор далеко не звичайна, але в той момент вона була просто жінкою, яка прийшла побачити свого чоловіка, не замислюючись зайвий раз і не намагаючись бути "темною конячкою", щось приховувати і поводитись дивно", — зізналась Беррімор.

Тейлор Свіфт на побаченні з Тревісом Келсі. Фото: Page Six

Дрю перестала ходити на побачення відтоді, як 2016 року розлучилася зі своїм третім чоловіком, консультантом з мистецтва Віллом Копельманом після трьох років шлюбу. Також до цього акторка мала декілька серйозних довготривалих стосунків і була заручена.

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