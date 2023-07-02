Тейлор Свифт оштрафовали за мусор: адвокаты певицы пошли судиться

Певица Тейлор Свифт. Фото: Google

Американская певица Тейлор Свифт, которая находится сейчас в мировом туре в поддержку своего нового альбома, оказывается, много лет получает штрафы за мусор возле своего таунхауса в Нью-Йорке (США).

Об этом сообщает издание New York Post.

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С момента покупки трехэтажного таунхауса по адресу улица Франклина, 153 в октябре 2017 года за 18 миллионов долларов, Свифт 32 раза штрафовали на общую сумму 3010 долларов за то, что она не поддерживала чистоту тротуаров перед своим домом, согласно городским документам.

Даже имея приблизительный капитал в 570 миллионов долларов, поп-звезда и ее юристы нашли время и вдохновение, чтобы бороться со штрафами. Адвокатам удалось снизить сумму на 200 долларов. Пять лет санитарные инспекторы пишут в своих отчетах, что Тейлор не убирала территорию перед домом, тротуар грязный, а мусор выбрасывают неправильным образом.

Мусор возле дома Тейлор Свифт. Фото: New York Post

Некоторые поклонники защищают певицу в соцсетях. Они обвиняют в грудах мусора папарацци и фанатов, которые всегда ждут звезды возле ее дома.

Таунхаус Тейлор Свифт. Фото: New York Post

Напомним, ранее мы писали, что в Лондоне начался суд над оскароносным актером Кевином Спейси. Также мы рассказывали, что в России оштрафован музыкант Борис Гребенщиков за "дискредитацию" оккупационной армии.