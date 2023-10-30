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Тейлор Свифт побила собственный рекорд на Spotify

30 октября 2023 23:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тейлор Свифт побила собственный рекорд на Spotify
Певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многократная обладательница премии "Грэмми", американская певица Тейлор Свифт стала самым популярным музыкальным исполнителем за один день в истории стриминговой платформы Spotify. В то же время "1989 (Taylor's Version)" стал альбомом, который больше всего транслировали за один день в течение этого года.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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Рекордсменка Тейлор Свифт

33-летняя артистка превзошла собственное достижение, которое платформа Spotify зафиксировала 21 октября 2022 года. Тейлор стала самой популярной артисткой среди сольных исполнителей и групп. В прошлом году ей это удалось с альбомом Midnights.

Обновленная пластинка "1989 (Taylor's Version)" вышла лишь 27 октября, но этого хватило возглавить рейтинги Spotify. Отметим, что релиз оригинальной версии культового альбома состоялся в 2014 году. Всего у титулованной артистки уже девять студийных альбомов.

Другие достижения Свифт

Ранее в этом месяце Тейлор и Джек Антонофф отметили, что их песня Cruel Summe заняла первое место в чартах через четыре года после ее первого выпуска. В этом году Свифт абсолютно доминирует в музыкальной индустрии.

Сообщается, что ее мега успешный мировой тур сделал ее миллиардершей, а концертный фильм устанавливает рекорды. Менее чем за месяц фильм заработал в мировом прокате более 200 млн долларов, из которых 149 млн долларов в США и Канаде.

Фильм Тейлор Свифт
Кассовые сборы концертного фильма Тейлор Свифт на 30 октября 2023 года. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, что охранник Тейлор Свифт бросил работу и уехал воевать в Израиль. Также мы рассказывали, что Тейлор Свифт вдохновила Дрю Бэрримор рассказать о личной жизни.

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