Тейлор Свифт приняла важное решение после смерти фанатки на концерте

Певица Тейлор Свифт. Фото: Instagrsm/taylorswift

Американская певица Тейлор Свифт находится в Бразилии. В этой латиноамериканской стране у нее запланировано шесть концертов. Впрочем, один из них, в Рио-де-Жанейро, обладательнице "Грэмми" пришлось отменить. Причиной стала смерть поклонницы на первом шоу.

Об этом сообщает CNN.

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Первый концерт совпал с аномальной жарой в Бразилии. На стадионе в момент выступления температура достигала 60 градусов, а присутствовавшие спасатели насчитали на западе около тысячи обмороков. В общей сложности на концерт певицы пришло 60 тысяч человек.

Атмосфера под стадионом в Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters

Фанаты Тейлор Свифт жаловались в соцсетях на организаторов концерта. По их словам, несмотря на аномальную жару, на выступ нельзя было проносить бутылки с водой.

Поклонники Тейлор под стадионом в Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters

23-летняя Анна Клара Беневидес потеряла сознание во время шоу из-за предположительной остановки сердца. Врачи на месте происшествия пытались реанимировать девушку, но не смогли.

Из-за трагедии на концерте, Тейлор приняла важное решение, о котором сообщила поклонникам. Свифт отменила концерт в субботу, однако играет шоу в воскресенье, перед тем как отправится в Сан-Пауло. По киевскому времени концерт в Рио начнется после полуночи

"Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег-исполнителей и команды должны и всегда будут на первом месте. Я хочу сказать, что я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце выражается перед ее семьей и друзьями. Это последнее, о чем я думал, что произойдет, когда мы решили провести этот тур в Бразилию".

Одно из шоу Тейлор Свифт. Фото: Instagrsm/taylorswift

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт побила собственный рекорд на Spotify. Также мы рассказывали, что Свифт вдохновила актрису Дрю Бэрримор рассказать о личной жизни.